▲基隆城博會水上觀展＋高鐵假期，日夜兩大亮點全新體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2022城市博覽會」即將在4月22日至5月2日登場，基隆市政府與業者合作推出限定水上觀展及高鐵假期，民眾只需線上預購遊程，就能在城博會期間搭乘「基隆之星（大鵬灣6號）」或高鐵，全新體驗基隆日夜美景。林右昌表示，「城市博覽會」是一個山海皆展區，將展現基隆蛻變成國門城市的嶄新樣貌。

林右昌指出，水上觀展及高鐵假期是城博會2大亮點，基隆首次有全新的豪華客船從基隆港小艇碼頭直達超美景點-正濱漁港色彩屋，旅客可以從水上視角欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品、城市山海美景、海派浪漫光雕秀，還可以藉由全程導覽解說，感受基隆豐富及獨特的城市亮點及發展脈絡。高鐵首次專為基隆打造高鐵假期，從高雄左營或沿途各站出發到台北即可無縫轉搭國光客運直達基隆港。

▲基隆城市博覽會專屬限定「航向世界」乖乖1包。

觀銷處長曾姿雯表示，「城市博覽會水上觀展」由南仁湖集團旗下的大鵬灣觀光遊艇公司營運，城博會期間每日上午10時起提供平日12航次、假日16航次之水上觀展服務，單程約30分鐘，VIP艙每航次限量14名，遊程售價600元；豪華艙每航次限量128名，遊程售價450元，將於3月17日下午14時在KKday、Klook及雄獅旅遊等平台線上開售，4月15日前享早鳥優惠價400元，前7000名旅客將獲得城市博覽會專屬限定「航向世界」乖乖1包（40g），現場無販售實體票券，線上售票到開航前30分鐘，歡迎大家踴躍預約。

曾姿雯指出，為推廣基隆觀光，高鐵公司推出A、B兩套城博會限定的高鐵假期遊程，並以超優惠價格。其中遊程A含：高鐵各站至台北來回票+國光客運+A展區導覽+水上觀展遊程+和平島公園，以左營出發為例，期間限定每人2,980元(原價4,399元)起，相當於搭高鐵送遊程。

遊程B則含：高鐵各站至台北來回票+國光客運+A展區導覽+海科館(含藻樂趣基隆特色餐)+基隆嶼+展區接駁，每人3300元（原價4599元）起。此外針對想要慢活探索，盡享基隆日夜美景的遊客，遊客也可以購買二日遊行程，享受長榮桂冠星級住宿1晚。以上遊程將於3月25日在「高鐵假期」官網線上啟售。

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