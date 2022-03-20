獨／高雄男嗑400顆蛤蠣噴鼻血！塞衛生紙照吃打卡　超爽待遇曝

記者吳奕靖／高雄報導

這種尋人啟事也太特別！高雄市一名男子前往苓雅區一間讓「蛤蠣控」為之瘋狂的網紅火鍋店，他在吃卜卜鍋的過程當中，竟然流鼻血，但是這名男子也不管，拿了衛生紙塞著鼻孔之後繼續吃，消息傳到火鍋店老闆的耳朵當中，老闆覺得太不可思議，吃到流鼻血還要吃，這麼死忠的顧客一定要找出來，然後給他VVIP的頭銜，之後來店消費是「免單」招待。

▲鍋物老闆要找尋這名就算已經吃到流鼻血，但仍要繼續吃蛤蠣（蛤蜊）的顧客 。（圖／店家提供）

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3月8日，兩名顧客前往苓雅區一間讓「蛤蠣控」吃到飽的網紅火鍋店消費，其中一名顧客在吃卜卜鍋的過程當中，竟然流鼻血，不過他一點都不在意，衛生紙塞著流血的鼻孔繼續狂嗑，這麼死忠相挺的顧客讓老闆非常感心，因為打卡時還寫了「就算流鼻血，還要吃蛤蠣」，這一段話讓老闆直呼要把人找出來，請大家幫忙指認。

▲這名顧客還把自己流鼻血的照片po網打卡 。（圖／店家提供）

▲鍋物老闆要找尋這名就算已經吃到流鼻血，但仍要繼續吃蛤蠣的顧客 。（圖／店家提供）

拾貝鍋物的老闆Rayn說：「我也不知道他吃蛤蠣會吃到流鼻血，我希望找到他之後，再請他吃一次之外，還會給他VVIP的頭銜，謝謝他喜歡我們家的鍋物跟蛤蠣，而且還在臉書打卡時留言，就算流鼻血還是要繼續吃蛤蠣」，這一段話讓Rayn覺得太感心又太有趣，所以已經透過臉書私訊，不過都沒有回應，所以才想透過大家看看有沒有他的朋友，幫忙通知來跟拾貝鍋物聯絡。

Rayn表示自家的鍋裡頭的蛤蠣已經是2斤，而且不夠還可以讓顧客吃到飽，湯頭有十幾種，而當天那位顧客點得是「麻油」，所以不知道是不是因為太補了，所以才會流鼻血。記者追問若是找到他，是要給他補血？還是繼續請他吃免費蛤蠣？ Rayn笑著說：「應該都有啦！有可能會補到其他地方也說不定」，不過他也坦承吃蛤蠣吃到會流鼻血真的是「百年難得一見」，開業兩三年的時間，從來沒有遇到過，所以希望他能夠出現，也打趣的表示想當面問問他，用餐完之後，晚上有沒有回去「找對手」消火。

▲顧客說當天已經吃了400顆蛤蠣 。（圖／店家提供）

▲顧客說當天已經吃了400顆蛤蠣。（圖／店家提供）