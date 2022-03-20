持衝鋒槍上火鍋店畫面曝！中古車商經營糾紛　當眾轟5槍殺合夥人

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市驚傳槍響，一名男子持槍進入知名連鎖火鍋店，對一名男顧客近距離開了5槍，男顧客身中3槍送醫，行凶男子逃離現場，還一度在門外要借用路人機車，不過遭到拒絕；嫌犯在案發4個小時後被警方逮捕，初步了解是中古汽車店經營權買賣糾紛，行兇畫面20日曝光。

▲高雄市一名許姓中古車商不滿經營權被另一名合夥人吃了，所以拿MP9開槍 。（圖／記者吳奕靖攝）

新興區六合一路一家知名火鍋店，19日晚間9點半傳出槍響，一名許姓男子疑似喝完酒心情不佳，越想越氣，所以就持改造小型MP9衝鋒槍闖進火鍋店內開槍，民眾說聽到5槍，警方則表示，38歲的黃姓男子中了3槍，送往醫院後一度意識不清楚，經過檢傷發現右手臂、右胸口都有中彈，經過急救恢復意識，暫時生命沒有大礙。

▲高雄市一名許姓中古車商行兇前畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲高雄市一名許姓中古車商不滿經營權被另一名合夥人吃了，所以拿MP9開槍 。（圖／記者吳奕靖攝）

許姓男子在犯案之後衝出火鍋店，一度跟路人借機車遭到拒絕，他徒步逃離後，找到車輛逃亡；4小時後被警方鎖定，在大寮落網，同時起出作案工具，改造手槍3支跟38發子彈。初步了解，許姓男子開槍原因是，因為跟被害的黃姓男子原本共同經營一間車行，黃男疑似已經繳付60萬給對方，但許男不滿經營權轉移，心有不甘所以才會開槍，而這起開槍案件，也在中古車界傳得沸揚。

由於律師還沒有到場，許嫌尚未進一步接受偵訊，另外中彈的黃姓男子還躺在醫院，無法做筆錄，所以暫時還沒有辦法釐清更多案情。根據警方私下透露，許男持有的改造槍枝，做工非常「精緻」，槍枝來源成為目前追查的重點。

▲高雄市一名許姓中古車商犯案4小時後落網 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外雄市警察局長黃明昭在槍擊案發生之後，就立刻趕到現場，同時也在新興分局掌握情況，同步高雄市刑大也投入人力支援追捕嫌犯，直到20日凌晨2點看到嫌犯被押進警局，黃明昭、市刑大隊長林松田、副大隊長林耕宇才陸續離開新興分局，4小時迅速破案，展現高雄市警方維持治安的強度與效率。