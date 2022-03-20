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高市美女議員臉書自爆是三寶！「車開到對向」後座乘客嚇死

▲▼議員鄭孟洳遭罵肥醜，1年狂減35公斤變正妹。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員鄭孟洳在臉書自爆差點把車開到對向車道，讓乘客嚇出一身冷汗。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者林冠吟／綜合報導

高雄市民進黨市議員鄭孟洳不甘因身材遭網友攻擊，一年就狂減35公斤，整個人小了一號變正妹。19日晚間她在臉書自爆，「剛剛開車左轉民族路差點開到對向車道，被我載的乘客快嚇死了」，並向大家道歉，「對不起嚇到各位，我還是有行駛在正確道路請大家稍安勿躁」。立委康裕成則在下方留言，「我就是那位乘客！」

鏟肉35公斤躍身為高雄議會女神的鄭孟洳，祖父為前高雄市議員鄭新助，她繼承衣缽選上議員後，也成為罷韓大將之一，但之前遭受不少韓粉攻擊身材，立志運動健身，也因此讓她迷上運動，靠打拳瘦身，從2020年2月份開始減重至今，已經減了約35公斤，整個人小了一號，氣色精神也相對好了許多。

▲▼高雄市議員康裕成、鄭孟洳。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄市議員鄭孟洳在臉書自爆差點把車開到對向車道，讓乘客嚇出一身冷汗，而該名乘客竟是同為議員的康裕成。（圖／翻攝自臉書）

19日晚間近10時，鄭孟洳在臉書發文自爆，開車左轉民族路時差點不小心開到對向車道，讓被她載的乘客當場嚇死，所幸後來及時察覺修正，並未有意外傳出。

而民進黨議員康裕成也在下方留言，「我就是那位乘客！」坦言也被嚇出一身冷汗。網友紛紛在下方留言表示，「太累了吧」、「小心開車，安全第一」、「不驚 不驚」、「差點上新聞」，不過也有網友逗趣指出並分享自己經驗，「妳缺不缺司機？我待業」、「好想搭看看」、「之前我妹左轉開到對向，印象是五福路，她完全慌掉不知道怎麼開，只能逼自己冷靜的指揮她開出去，然後我弟覺得死定了，在那邊搞生前直播。」

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