快訊／鳳山火車站後方大排女浮屍？仍有生命跡象送醫搶救

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山火車站後方的綠化廊道有一個超過2米深高的大水溝裡頭，有民眾發現一具疑似女性浮屍，當警消抵達後，發現這具「女浮屍」居然對聲音有反應，嚇了一大跳，趕緊下去救人，現在這名婦人已經送醫，至於摔落原因還在釐清當中。

▲鳳山火車站後方的大水溝當中有一名婦人摔落 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山火車站後方的大水溝當中有一名婦人摔落，救起送醫 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山火車站後方的大水溝當中有一名婦人摔落，民眾一度以為是浮屍 。（圖／民眾提供）