開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

記者吳奕靖／高雄報導

一個價值280萬的香檳酒桶你會買嗎？一家國際銀飾品牌在高雄義享時尚廣場開幕，同時舉辦年度春夏銀雕藝展，其中展出一個280萬的冰桶，另外一個大約一個手臂長的魚盤也要價430萬，根據業者表示，台灣真有2個買家購買這魚盤，金字塔頂端的消費能力讓人驚訝。

▲一日品牌佳賓，海之寶企業董事長夫人。（圖／記者吳奕靖攝）

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該國際銀飾品牌的董事總經理張正勳表示，這個價值430萬的銀製魚盤非常特別，這個作品目前是丹麥裝飾藝術館、博物館永久典藏的作品，這一次為了開幕展示，所以特別將它空運來台，張正勳說：「這個作品的意向跟符合高雄海洋城市、亞洲第一港灣這樣子意象，它的整個造型很像一個海豚，但是事實上是一個非常實用的魚盤」，記者詢問480萬的魚盤是否有人購買，業者私下透露：「有」，台灣總共有2個買家，都是因為覺得這個藝術作品太漂亮了，而且覺得非常實用。

▲價值430萬的魚盤 。（圖／記者吳奕靖攝）

「魚盤」藝作是由技藝熟稔的銀匠大師耗時600小時純手工打造，以純銀延伸出完美的弧線；銀盤的上下蓋邊緣處以完美的對稱比例，實現無縫蓋合的功能訴求；盤蓋兩端宛若海豚魚唇微微翹起的造型，以略帶趣味性的方式自然形成如嵌入式的把手展露摩登現代氣韻。有別於喬治傑生大師銀雕藝品所呈現的粼粼波光鎚痕，魚盤以光亮如鏡的蓋身呈現漢寧‧古柏簡約、雕塑、抽象的概念，展現現代主義的全新設計。

另外海之寶董事長夫人Elin受邀成為特別嘉賓，她接受訪問時說，自己對於一個280萬的香檳酒桶非常有印象，「非常精緻跟工藝非常厲害，是號召六個大師打造而成，這個也是訂製的，數量非常少」，至於自己是否會想買，她笑著說：「如果家裡有空間，可以收藏的話，客人一看到，就會覺得真的滿厲害的，如果把家裡當成美術館經營的話，會非常適合」，而根據業者表示，台灣有一名買家。

▲價值280萬的香檳酒桶 。（圖／記者吳奕靖攝）

