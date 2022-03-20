29移工擠小吃部嗨開毒趴　警開門驚見「含笑半步顛」

記者吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

高雄市林園警分局20日深夜執行擴大臨檢勤務，在光明路二段一間小吃部，查獲29名外籍移工在包廂內開毒趴，還有男子使用後神色恍惚光著上身狂歡跳舞，警方當場查扣毒品咖啡包61包、安非他命5小包、K他命4小包及20包殘渣袋，全案訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

▲29名外籍移工在小吃部開毒趴，查扣61包毒品咖啡包及K他命、安非他命等毒品。（圖／高雄市警察局林園分局提供，下同）

林園分局大寮分駐所與偵查隊3月20日2時許，前往光明路二段小吃部臨檢，警方到達時發現雖然小吃部將鐵門拉下，但在店外還是能聽到店內傳來吵雜音樂聲，正巧一組客人正要離開，警方立即上前將其攔下並進入店內臨檢。

而小吃部內的外籍移工還不知警方到來，沈浸在狂歡的派對中，警方進入走廊即充斥震耳欲聾的音樂聲，一打開包廂門就看見食物、酒水擺滿桌，一群人酒池肉林嗨到忘我，桌上還放有大量毒品咖啡包，其中還驚見以周星馳電影取名的「含笑半步顛」包裝，全部人擠在包廂搖頭晃腦，沈淪在迷幻世界。

▲現場查扣的毒品咖啡包還以電影中毒藥「半步顛」為名。（圖／高雄市警察局林園分局提供，下同）

警方調查，現場四個包廂在內全部29人均為越南籍移工，其中還有4名逃逸移工，相約小吃部開毒趴，警方共查獲毒品咖啡包61包、安非他命5小包、K他命4小包及20包殘渣袋，全案訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。

林園分局表示，針對該小吃店提供場所供不特定人吸毒，通報市政府相關主管機關聯合稽查，違規部分辦理裁罰處分，並呼籲吸食毒品易成癮，不僅殘害個人健康，更引發犯罪問題，一旦沾染毒品，不但無法輕易擺脫，終其一生都受毒癮的控制，且為身體的病痛所苦、斷送大好人生，警方將積極透過各項集會活動宣導毒品防制，建立互信的基礎，共同阻絕毒品入侵社區。