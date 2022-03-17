　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「另類春遊」學新知充電趣　新北市圖推學英文、賞京劇、玩科學

▲新北市圖推「另類春遊」學新知充電趣。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖推「另類春遊」學新知充電趣。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館三重分館與蘆洲長安分館特別從3月份開始，推出一系列知性與休閒兼具的春日漫遊學習之旅，邀大家一起跟著「會走路的翻譯機」金牌口譯員浩爾學英文；當代傳奇劇場總監林秀偉則將帶大家跨越傳統與現代，Dress Code賞京劇；另外還有科學加魔法的趣味「STEAM 魔法科學」活動，歡迎大家防疫樂活，放鬆身心，享受美好的春日時光。

新北市立圖書館表示，現今雖然仍因疫情的關係無法出國行萬里路，但透過閱讀學習，同樣能開闊我們的視野，與全球串連。三重分館3至5月份邀請到有「會走路的翻譯機」稱號的金牌口譯員「浩爾」，推出一系列免費英文閱讀學習講座，分別是3/19日「忙碌族群的效率英文學習」、4/30日「在臺灣環遊世界：會議口譯員經驗分享」、5/14日「語言文化擺渡人—跨領域翻譯經驗談」，與大家分享他的英文學習祕密。

當紅電視劇「華燈初上」掀起熱門話題，著名的京劇劇目《蘇三起解》也有著相似的故事背景，京劇是東方表演藝術的瑰寶，無限的藝術魅力被稱為「國粹」。知名的當代傳奇劇場總監林秀偉，即將在4/16日於三重分館，親自為大家導聆《蘇三起解》、《盜甲》、《紅桃山》、《斷密澗》、《雅觀樓》等中國經典文學故事，京劇藝術家吳興國唯一入室弟子當代青年京劇演員朱柏澄並將示範京劇動作，帶大家學習如何欣賞傳統戲曲京劇之美及體驗京劇中的基礎身段，感受不一樣的傳統戲曲魅力。

另外，響應STEAM跨學科教育思潮，以及新課綱跨域多元學習理念，蘆洲長安分館自3月26日起，一連3個周末（3/26、4/2、4/9）推出有魔法的科學課！「STEAM 魔法科學」活動，將課本中生硬的自然科學，結合神奇有趣的魔術，讓孩子們可以看到科學的不同面向，從玩樂中學會科學知識。活動免費，即日起開放報名（需自備材料費100元），詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

【更多新聞】

基隆最後1間連鎖書局「何嘉仁」熄燈　書友不捨：再見了！

基隆62快速道路增設2處區間測速　4／1起違規超速3000元起跳

討債怕太小咖被當空氣！他秀新聞自抬身價　天道盟7人組慘了

俄烏開戰汽車觸媒轉換器也遭殃　竊盜2人組「1分鐘完切」狂偷

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
俄羅斯宣布：不再受法律約束　達成目標才會停火
爸洩慾兒女友！21歲妹睡一半「褲裡有隻手」　男友一句話她心死
快訊／應訊12小時請回　林姿妙說話了！
烏克蘭地下室擠滿代孕新生兒　畫面曝光
啦啦隊女神「深溝被蚊子叮」　辣曬爆乳照
澤倫斯基談珍珠港「大踩日本地雷」！日網風向變了
商討俄國侵烏　拜登與習近平明將通話
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「另類春遊」學新知充電趣　新北市圖推學英文、賞京劇、玩科學

輪值國際人道救援　嘉義縣特搜隊整備待命赴日救災

新式捕蜂裝備2分鐘穿上　新北動保處捕蜂戰力再升級

新北三芝動物之家櫻花綻放　毛孩免費施打狂犬病疫苗

防疫線上追思！新北清明服務3／19啟動　因公殉職塔位啟用

新北Q版平溪意象景觀公廁啟用　融入在地特色設計貼心又美觀

元智儲能綠氫聯盟獲科技部補助　朝2050國際碳中和目標

「光復籃猿制霸全國」看板帥氣登場　林智堅公開雞排地圖

清大校園徵才博覽會創「薪」高　科技廠160萬年薪搶人才

地方人士考察焚化廠　饒慶鈴：讓台東垃圾自主處理過程更透明

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「另類春遊」學新知充電趣　新北市圖推學英文、賞京劇、玩科學

輪值國際人道救援　嘉義縣特搜隊整備待命赴日救災

新式捕蜂裝備2分鐘穿上　新北動保處捕蜂戰力再升級

新北三芝動物之家櫻花綻放　毛孩免費施打狂犬病疫苗

防疫線上追思！新北清明服務3／19啟動　因公殉職塔位啟用

新北Q版平溪意象景觀公廁啟用　融入在地特色設計貼心又美觀

元智儲能綠氫聯盟獲科技部補助　朝2050國際碳中和目標

「光復籃猿制霸全國」看板帥氣登場　林智堅公開雞排地圖

清大校園徵才博覽會創「薪」高　科技廠160萬年薪搶人才

地方人士考察焚化廠　饒慶鈴：讓台東垃圾自主處理過程更透明

馬政府任內沒有大規模停電　一張圖看馬、蔡政府發電量

NBA年度新秀最新排名出爐　騎士莫布里穩坐第一

彰銀稱TCFD完成第三方查核卻無報告書　林楚茵怒：假消息大可不必

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理訊後交保「被害人身分曝」

常做小心慢性毀容！5個「變醜壞習慣」，你中幾個？

「另類春遊」學新知充電趣　新北市圖推學英文、賞京劇、玩科學

彰化爸洩慾兒子女友！21歲妹睡一半「褲裡有隻手」　男友一句話她心死

退出歐洲理事會！俄外交部宣布：不再受法律約束　達成目標才會停火

遠雄力挺連霸之路　世新女籃再掀「攻蛋」旋風

信義威秀前被潑屎！長髮妹「金針菇滑落」崩潰　搭訕男要賠20萬元

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

桃園4／1起使用「可透視垃圾袋」

祖先狂託夢！花蓮女一問才知祖墳被挖

交通部長王國材視察桃園機場

安南警阻詐今年最大筆金額

台南監警聯合取締改裝噪音車

歸仁農地非法倒土石方第3次將移送檢調

台南新營、柳營社區篩檢240人皆陰　

民眾應定期檢視工廠及居家電氣設備

立委周春米神撞臉引熱議

嘉義縣特搜隊整備待命赴日救災

台南新營、柳營社區篩檢　疫情清零

日本東北地區強震黃偉哲關心

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

善心人士捐贈移動式軍規級呼吸器

更多熱門

相關新聞

新式捕蜂裝備2分鐘穿上　新北捕蜂戰力升級

新式捕蜂裝備2分鐘穿上　新北捕蜂戰力升級

瑞芳動物之家接獲瑞芳區公所通報，有虎頭蜂窩出現在三貂嶺車站附近步道旁，為避免螫傷遊客，動物之家接獲案件後由駐區獸醫王嚴緖前往處理，到達現場發現一顆約2個籃球大的虎頭蜂窩，推測可能是黃腳虎頭蜂窩，人員隨即換上捕蜂新裝備，從開始至完成著裝，僅僅花費不到2分鐘時間，接著在樹幹上架設長梯，將虎頭蜂窩所在樹枝鋸下，順利完成蜂窩摘除任務。

新北三芝櫻花綻放　毛孩免費施打狂犬病疫苗

新北三芝櫻花綻放　毛孩免費施打狂犬病疫苗

新北Q版平溪意象景觀公廁啟用

新北Q版平溪意象景觀公廁啟用

新北清明服務3/19啟動　因公殉職塔位啟用

新北清明服務3/19啟動　因公殉職塔位啟用

即／要學生互搧耳光！補教師3萬交保

即／要學生互搧耳光！補教師3萬交保

關鍵字：

新北圖書館

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

驚悚影片曝光！女教師遭鐵片砸中亡

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

快訊／央行宣布升息1碼！未推第5波打炒房

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

鄧倫逃稅封殺後首現身！　憔悴拎2大包父當助理

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面