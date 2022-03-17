「另類春遊」學新知充電趣　新北市圖推學英文、賞京劇、玩科學

▲新北市圖推「另類春遊」學新知充電趣。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館三重分館與蘆洲長安分館特別從3月份開始，推出一系列知性與休閒兼具的春日漫遊學習之旅，邀大家一起跟著「會走路的翻譯機」金牌口譯員浩爾學英文；當代傳奇劇場總監林秀偉則將帶大家跨越傳統與現代，Dress Code賞京劇；另外還有科學加魔法的趣味「STEAM 魔法科學」活動，歡迎大家防疫樂活，放鬆身心，享受美好的春日時光。

新北市立圖書館表示，現今雖然仍因疫情的關係無法出國行萬里路，但透過閱讀學習，同樣能開闊我們的視野，與全球串連。三重分館3至5月份邀請到有「會走路的翻譯機」稱號的金牌口譯員「浩爾」，推出一系列免費英文閱讀學習講座，分別是3/19日「忙碌族群的效率英文學習」、4/30日「在臺灣環遊世界：會議口譯員經驗分享」、5/14日「語言文化擺渡人—跨領域翻譯經驗談」，與大家分享他的英文學習祕密。

當紅電視劇「華燈初上」掀起熱門話題，著名的京劇劇目《蘇三起解》也有著相似的故事背景，京劇是東方表演藝術的瑰寶，無限的藝術魅力被稱為「國粹」。知名的當代傳奇劇場總監林秀偉，即將在4/16日於三重分館，親自為大家導聆《蘇三起解》、《盜甲》、《紅桃山》、《斷密澗》、《雅觀樓》等中國經典文學故事，京劇藝術家吳興國唯一入室弟子當代青年京劇演員朱柏澄並將示範京劇動作，帶大家學習如何欣賞傳統戲曲京劇之美及體驗京劇中的基礎身段，感受不一樣的傳統戲曲魅力。

另外，響應STEAM跨學科教育思潮，以及新課綱跨域多元學習理念，蘆洲長安分館自3月26日起，一連3個周末（3/26、4/2、4/9）推出有魔法的科學課！「STEAM 魔法科學」活動，將課本中生硬的自然科學，結合神奇有趣的魔術，讓孩子們可以看到科學的不同面向，從玩樂中學會科學知識。活動免費，即日起開放報名（需自備材料費100元），詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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