五股綠竹社區改善竹筍生產環境　產銷、休憩更便利

▲透水步道配合農用車行軌跡，將植草空間集中，提升植生面積及透水量。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市五股區綠竹農村再生社區竹筍搬運道，因土路下雨時濕滑，為提供農民安全作業環境，市府即規劃改善工程，工程為避免破壞原生態棲地，依現有環境條件採取因地制宜的施工方式，以迴避、縮小、減輕及補償等施工手法，避開步道兩側竹筍林，以人工及小型機具施作，總工期132天，工程經費451萬元，如今已順利完工。

農業局表示，主要步道使用中央透水步道配合農用車行軌跡，以混凝土鋪設於兩側，將植草空間集中，強化車行舒適度及耐用度同時也提升植生面積及透水量，具節能減碳、滲透性，且融合在地景觀之自然性與生態性，可作為農民及遊客食農教育場域。

▲搬運道架高，維持底下坡面逕流，亦保留生物通行，降低與環境的隔閡感。

五股綠竹農再社區理事長楊海塗表示，五股綠竹社區一直是觀音山風景區旅遊的重要景點，社區共同經營的旗竿湖農場5年來到訪的遊客累計超過15萬人次，因為氣候適宜、土壤適種，加上專業的耕種技術，讓這裡的綠竹筍鮮甜細嫩，甜美可口，歡迎民眾於筍期（6月至9月）時來踏青。

農業局長李玟表示，農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念，社區也逐漸找回生態多樣性，以環境低衝擊工法，在不紛擾既有生態下提升在地筍農務農便利性，並兼顧園區生態系統，提升生產，以及促進生活的永續環境。

▲社區內土地公休憩區迴避一旁的百年老樟樹，提供農作休憩空間。

▲生態池池底亦鋪設塊石，接近自然環境之方式施作，提供生物棲息之空間。

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