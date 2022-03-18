板橋警強力執法防制酒駕肇事　分局長許芳毅親率隊取締宣導

▲板橋警強力執法防制酒駕肇事，分局長許芳毅（右2）親率隊取締宣導。（圖／新北市板橋警分局提供，下同）

突發中心／新北報導

新北市板橋警分局為因應3月酒駕修法新制上路，配合警政署規劃全國性同步酒測勤務，加強臨檢轄內容易發生酒後駕車時段、路段及提供飲酒場所附近等處，設置6個路檢點、動員24名警力。板橋警分局長許芳毅親率隊至轄內易飲酒處所、店家、快炒店及KTV等場所，加強宣導「勿酒後駕車」及「酒後找代駕」等重要觀念。

今年1月底酒駕修法已經通過修正《道路交通管理處罰條例》，加重酒駕罰則，包括同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制，並預定於3月31日正式實施，並修法加重為3年以下有期徒刑，併科罰金30萬元，對於毒駕新增併科罰金200萬元，軍職身分則加重刑責。

▲板橋警分局長許芳毅親率隊加強宣導「勿酒後駕車」及「酒後找代駕」等重要觀念。

板橋警分局表示，轄區統計2022年1月1日至3月10日，共計取締86件酒後駕車，其中包含違反刑法公共危險罪65件，發生酒後肇事原因，不外乎民眾與親友聚餐慶祝以及交際應酬下伴隨有飲用酒類飲品情形，有貪杯僥倖心態；所以針對容易發生酒駕時段、路段臨檢。

板橋警分局長許芳毅嚴正呼籲，駕駛人勿心存僥倖，餐聚飲酒後務必搭乘大眾交通工具、代叫計程車或代駕服務，以免遭攔查測值超標破財並背負刑事責任後悔莫及。