新北攜手金山財神廟　贊助10校特教生參訪女王頭

▲金山財神廟慈善會贊助10校帶特教生走訪野柳地質公園及海洋世界。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府教育局與金山財神廟慈善會合作，分梯次愛心贊助10所學校，帶特教學生走訪野柳地質公園及野柳海洋世界，15日新店區雙峰國小帶領特教親師生進行難得的校外教學體驗活動，一圓許多特教學生長久以來的心願，寓教於樂的海洋教育之旅，讓許多孩子臉上露出喜悅的表情。

教育局長張明文表示，感謝金山財神廟慈善會贊助新北市特教生校外教學，並感謝野柳海洋世界及地質公園提供特教親師生免費門票及導覽。由教育局媒合4所國中及6所國小，讓特教生有機會到野柳地質公園一睹國際聞名的女王頭等地質景觀，還能到海洋世界近距離觀賞海洋生物，開拓學生的視野。

▲參觀過程中，孩子們接觸到從所未有的學習內容，專注地看著海龜及各種特色魚類。

各校陸續於3至5月間舉辦校外教學，總計208位特教生參與，野柳地質公園安排導覽特教生參觀女王頭、仙女鞋、俏皮公主等鬼斧神工的地質景觀，也安排親師生一起彩繪浮球掛在園區成為裝置藝術，不僅活化海洋垃圾賦予新生命，也為保護海洋環境盡一份心力。

野柳海洋世界則提供現成的活教材，讓孩子們開心的欣賞活潑的海豚、海獅表演，在百米海底隧道欣賞各種珍奇魚類。孩子們從書本中走出來，親臨現場體驗海洋世界，感受以大地為師，與海洋共舞的樂趣，更能認識海洋資源，擴展環境保育的觀念，真是一次有意義的原鄉踏查生態學習活動。

雙峰國小主任王昭權表示，這次活動提供特教生在視覺、觸覺上體驗海洋生物的新奇經驗，帶給孩子更多元豐富的感官刺激與啟發。在參觀過程中，孩子們接觸到從所未有的學習內容，專注地看著海龜及各種特色魚類，討論、比劃著牠們優游的姿態，這是特教生非常難得的學習場域，更是一次難忘的體驗。

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