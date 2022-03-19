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社會 社會焦點 保障人權

慣犯偷到忘記竊車地點　警抽絲剝繭將車送返學童

▲林姓竊嫌專偷腳踏車代步，也因偷竊腳踏車罪輕，以致身負竊案前科累累。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓竊嫌專偷腳踏車代步，也因偷竊腳踏車罪輕，以致身負竊案前科累累。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮一名林姓竊車慣犯，除有多次竊車行為並有以車易車習性，日前怡美派出所長林立爵、警員劉子源執行勤務時，發現林男騎著1輛變速腳踏車悠閒穿梭在大埤鄉田間小徑，警覺很可疑而盤查，果真是失竊贓車，林嫌自己也不記得何處所竊，警方最後查出失主是國中生，物歸原主並將林男依竊盜罪嫌函送偵辦。

斗南警分局指出，林姓竊嫌專偷腳踏車代步，也因偷竊腳踏車罪輕，以致身負竊案前科累累，日前斗南警分局怡美派出所長林立爵、警員劉子源巡邏時林男騎著一部顏色鮮艷的腳踏車，想起林男有多次偷竊自行車行為且常「以車易車」，隨即攔下盤查，林姓男子原以為警方不可能找得到腳踏車失主，一再辯稱車子是向朋友借來的。

但警方可沒這麼好騙，經再三盤問下突破林男的心防，最後坦承腳踏車確實是偷來的，只是偷車地點已不記得，林男還想，只要警方找不到被害人，即可為自己脫罪。全案進入偵辦，在所長林立爵、警員劉子源多方訪查後得知，失主係為一名國中學生，經通知李姓同學至派出所認領，確為其所有，順利將林男依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方表示，李同學被通知前來認領時說，日前騎車出去買東西，沒想到出來就發現車不見了，因腳踏車是家人送的也是他很喜歡的愛車，找了很多天原已不抱持任何希望，現竟然失而復得，他很感謝警察叔叔。

斗南警分局提醒民眾，為避免愛車遭有心人士竊取，停放車輛時，無論停放時間長短，請民眾多花點心思將車輛上鎖，不僅有保障，也能預防竊案發生，勿貪圖一時便利，使竊嫌有機可乘。

▲林姓竊嫌專偷腳踏車代步，也因偷竊腳踏車罪輕，以致身負竊案前科累累。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林嫌自己也不記得何處所竊，警方最後查出失主是國中生，物歸原主並將林男依竊盜罪嫌函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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