民進黨雲林縣鄉鎮市長提名登記　3鄉鎮待協調...2鄉鎮無人登記

▲2022五合一選舉，民進黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名登記，已於昨日傍晚5時正式結束，共有19人登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022五合一選舉，民進黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名登記，已於昨日傍晚5時正式結束，共有19人登記，其中林內鄉、四湖鄉及北港鎮有2人登記；黨部指出，下週將會召集登記人進行協調，若協調不成會依民調產生人選，下一波3月21日起五天則是縣議員及鄉鎮市代表登記。

民進黨雲林縣黨部下屆鄉鎮市長提名3月14日至18日受理登記，斗六市、虎尾鎮將採徵召提名，不開放登記，其他18鄉鎮登記結果出爐，除3鄉鎮有2人登記外，大埤鄉與二崙鄉沒人登記。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保表示，由於目前有幾個鄉鎮是爭取連任比較沒有協調問題，就剩下林內鄉、四湖鄉、北港鎮需要協調或民調，至於未有人登記的二崙鄉、大埤鄉，因為有意願參選的人黨齡未滿二年無法登記，黨部將會用徵召方式產生候選人。

2022五合一選舉民進黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名登記名單：

林內鄉：邱世文、鄭惟仁；四湖鄉：陳明新、吳連進；北港鎮：張勝智、林昀蔚。

古坑鄉：林慧如。斗南鎮：高明達。莿桐鄉：廖秋蓉。西螺鎮：廖秋萍。崙背鄉：李泓儀。土庫鎮：張榮麗。元長鄉：李明明。褒忠鄉：陳建名。東勢鄉：張健福。水林鄉：許山埜。台西鄉：連珮伶。麥寮鄉：許忠富。口湖鄉：呂永添。

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