低碳飲食正流行！少肉多蔬救地球　台東鼓勵慢食體現慢經濟

▲▼台東提倡少肉多疏可節能減碳救地球。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

飲食也能節能減碳救地球！大家共同更友善對居住的環境，從選擇當季在地食材做起，盡可能多樣化攝取原態食物，並達到少肉多蔬食及適量採買不浪費，透過建立健康低碳飲食型態，愛護地球也守護自己和家人的健康。

台東縣府近年積極推廣的慢食活動，低碳飲食就是其中一個核心目標，「台東慢食節」由真正生活在台東的店家、廚人、企劃團隊共同打造台東飲食特有面貌，運用在地食材研發創新料理或符合主題的部落料理，同時強調永續環保，現場不使用任何一次性餐具，以自然素材作為食器與環境裝置，引發許多共鳴，讓台東的慢生活型態成為重要品牌，慢食也成為台東「慢經濟」最好的體現之一。

▲▼選擇在地、當季及對於環境友善的食材，降低對環境衝擊，減少二氧化碳排放量，就是低碳飲食。

環保局說明，「低碳飲食」即是選擇在地、當季及對於環境友善的食材，以降低對環境的衝擊，減少二氧化碳的排放量。

以加工肉品為例，食物的生產過程中，在牧養、運輸、製造、加工、販售、使用及廢棄階段，都會大量消耗能源及排放二氧化碳，而二氧化碳就是造成地球暖化的主要元凶 ; 企業為了飼養更多經濟動物，以獲得最大利潤，採用大規模砍伐、焚燒森林的方式開墾土地，導致世界各地頻傳毀林事件，像是近年亞馬遜雨林失控的森林大火，都跟您我餐桌上的肉食有關。因此，少肉多蔬不單是為了個人健康，也已成為最簡單的減碳方法。

環保局倡籲，若要同時兼顧蔬食與環保，可以遵循少吃加工食品、多吃原型食物，購買在地當季食材，適量購買食材降低冰箱儲藏量，減少外帶外送、多使用環保餐具等幾項關鍵原則，跟著一起做，讓您吃得健康又環保。

