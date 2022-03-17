　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

低碳飲食正流行！少肉多蔬救地球　台東鼓勵慢食體現慢經濟

▲▼台東提倡少肉多疏可節能減碳救地球。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東提倡少肉多疏可節能減碳救地球。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

飲食也能節能減碳救地球！大家共同更友善對居住的環境，從選擇當季在地食材做起，盡可能多樣化攝取原態食物，並達到少肉多蔬食及適量採買不浪費，透過建立健康低碳飲食型態，愛護地球也守護自己和家人的健康。

▲▼台東提倡少肉多疏可節能減碳救地球。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣府近年積極推廣的慢食活動，低碳飲食就是其中一個核心目標，「台東慢食節」由真正生活在台東的店家、廚人、企劃團隊共同打造台東飲食特有面貌，運用在地食材研發創新料理或符合主題的部落料理，同時強調永續環保，現場不使用任何一次性餐具，以自然素材作為食器與環境裝置，引發許多共鳴，讓台東的慢生活型態成為重要品牌，慢食也成為台東「慢經濟」最好的體現之一。

▲▼台東提倡少肉多疏可節能減碳救地球。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼選擇在地、當季及對於環境友善的食材，降低對環境衝擊，減少二氧化碳排放量，就是低碳飲食。

環保局說明，「低碳飲食」即是選擇在地、當季及對於環境友善的食材，以降低對環境的衝擊，減少二氧化碳的排放量。

▲▼台東提倡少肉多疏可節能減碳救地球。（圖／台東縣政府提供，下同）

以加工肉品為例，食物的生產過程中，在牧養、運輸、製造、加工、販售、使用及廢棄階段，都會大量消耗能源及排放二氧化碳，而二氧化碳就是造成地球暖化的主要元凶 ; 企業為了飼養更多經濟動物，以獲得最大利潤，採用大規模砍伐、焚燒森林的方式開墾土地，導致世界各地頻傳毀林事件，像是近年亞馬遜雨林失控的森林大火，都跟您我餐桌上的肉食有關。因此，少肉多蔬不單是為了個人健康，也已成為最簡單的減碳方法。

環保局倡籲，若要同時兼顧蔬食與環保，可以遵循少吃加工食品、多吃原型食物，購買在地當季食材，適量購買食材降低冰箱儲藏量，減少外帶外送、多使用環保餐具等幾項關鍵原則，跟著一起做，讓您吃得健康又環保。
 

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
女大生跟狗玩親親「遭咬掉下唇」！　鮮血狂噴
同桌姓名集滿「這3個字」！　貳樓全桌打5折
快訊／賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救　決定器捐
女大生退租「垃圾跳蚤滿屋」！房東「見變廢墟」怒：還飄屍臭味
醣醋醬「包裝藏暗號」酸甜程度不同？　麥當勞解答
快訊／央行宣布升息1碼
快訊／余天助理涉詐遭搜索　「贊助20萬」全被私吞
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地方人士考察焚化廠　饒慶鈴：讓台東垃圾自主處理過程更透明

屏東三大日音樂節卡司揭曉！立委周春米神撞臉引熱議

台東普悠瑪鐵人三項19日登場　部份路段封閉及交通管制

國小學童熱氣球推廣教育開跑　首場現身泰源國小

消防添加新利器　提升救援效率

地方社團製作五彩饅頭代壽桃　感謝關山慈濟醫療守護小鎮22年

中油30台「再生電腦」首次送進竹山鎮　5所偏鄉小校受惠

低碳飲食正流行！少肉多蔬救地球　台東鼓勵慢食體現慢經濟

「愛的迫降」台灣版　警民識破詐騙老梗阻詐

南投縣籲民眾落實垃圾分類　規劃2000萬補助家戶購買廚餘機

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

地方人士考察焚化廠　饒慶鈴：讓台東垃圾自主處理過程更透明

屏東三大日音樂節卡司揭曉！立委周春米神撞臉引熱議

台東普悠瑪鐵人三項19日登場　部份路段封閉及交通管制

國小學童熱氣球推廣教育開跑　首場現身泰源國小

消防添加新利器　提升救援效率

地方社團製作五彩饅頭代壽桃　感謝關山慈濟醫療守護小鎮22年

中油30台「再生電腦」首次送進竹山鎮　5所偏鄉小校受惠

低碳飲食正流行！少肉多蔬救地球　台東鼓勵慢食體現慢經濟

「愛的迫降」台灣版　警民識破詐騙老梗阻詐

南投縣籲民眾落實垃圾分類　規劃2000萬補助家戶購買廚餘機

偵測到閃電！即起大雨轟整晚　驟降6°C「最低溫時段」出爐

周天瑋／俄侵烏是美的默許？　拜登冷決下的悲劇

男友幫記生理期！「下秒拿指甲剪問1句」妹子心寒：我小題大作？

3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

台中捷運今發「全線暫停營運公告」！中捷公司緊急發聲明回應了

戴培峰季後下功夫！春訓開轟　聽丘總一席話大膽攻擊

住產後護理之家9天嬰兒「屁股爛」　新手媽崩潰退住：回家自己顧

縣市長、議員選舉年底登場　4月25日開放設立政治獻金專戶

福原愛提告橫濱男前妻！　「情書被公開」憔悴露面首發聲：我在努力中

停電怪動物？葉元之惡搞「流行停電指揮中心」記者會　酸度破表

日本福島7.4強震！ 電車狂晃　200多萬戶停電 新幹線脫軌

地方熱門新聞

桃園4／1起使用「可透視垃圾袋」

祖先狂託夢！花蓮女一問才知祖墳被挖

交通部長王國材視察桃園機場

安南警阻詐今年最大筆金額

台南監警聯合取締改裝噪音車

歸仁農地非法倒土石方第3次將移送檢調

民眾應定期檢視工廠及居家電氣設備

日本東北地區強震黃偉哲關心

台南新營、柳營社區篩檢　疫情清零

善心人士捐贈移動式軍規級呼吸器

13大學生受困砂婆噹山　警消柴刀開路帶下山

潮Way台南開放部落客投稿

南消首創山域搶救訓練

台南市勞工領袖大學初階班招生

更多熱門

相關新聞

營養師教食物份量計算法！肉類用手測

營養師教食物份量計算法！肉類用手測

不論是為了減肥瘦身或了解健康飲食資訊，不少人都有參考營養師飲食建議的習慣，但營養師常提到某類食物的「1份」，你知道「1份」的份量是多少嗎？一天又要吃多少才算是均衡飲食？知名營養師高敏敏就特別分享每種食物的1份份量計算方式，和6大類食物的每日飲食建議份量，快來檢查看看你每天是否有吃夠。

懶人必試「踮腳瘦身法」！營養師認證：30秒有效

懶人必試「踮腳瘦身法」！營養師認證：30秒有效

不只葉黃素！營養師曝5大護眼營養素

不只葉黃素！營養師曝5大護眼營養素

營養師點名「8大致癌食物」

營養師點名「8大致癌食物」

4個小撇步讓靴子搭長褲更好看

4個小撇步讓靴子搭長褲更好看

關鍵字：

低碳飲食流行少肉多蔬地球慢食慢經濟

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面