幕後／民眾黨「配票」拚北市議員全壘打？市黨部反對：支持者不接受

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民眾黨拚全壘打！「配票」榨支持度？林國成反對：支持者不接受

▲▼民眾黨舉辦「監察院淪政治打手，中央辦事不力甩鍋地方」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨年底選舉將打團體戰，透過舉辦活動、聯合記者會方式，互相拉抬聲量。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2022選舉腳步接近，首次參與地方選舉的民眾黨，積極在大本營台北市布局，6個選區都將推出有力戰將，力拼一區一席。但在士林北投、大安文山部分，目前都提名兩席，由於名單後續還要透過全民調「微調」，近來有黨內人士拋出「配票」議題，強調民眾黨2020年選舉在這兩區都斬獲不錯成績，操作得宜的話將增加民眾黨的贏面。

首次參加地方選舉的民眾黨，近期一波波公布各縣市的議員選舉名單，其中在大本營台北市部分，內湖南港有黃珊珊子弟兵陳宥丞、中山大同有現任議員林國成之女林國成、松山信義有發言人楊寶楨，中正萬華則由前主播吳怡萱出征。至於士林北投、大安文山，則有黃瀞瑩與陳思宇，張幸松與張志豪。

黨內人士指出，若以2020年大選的政黨票來看，民眾黨在士北取得4萬2394票、大安文山取得4萬2877票，而上屆最低當選票數分別1萬3166、1萬1982票，若民眾黨配票得宜，兩人同時當選綽綽有餘。

黨性不適合配票　林國成：支持者不易接受

針對黨內人士拋出配票策略，黨內高層分析，配票策略操作上有一定風險，常見於組織扎實穩定的政黨。2022是民眾黨第一次的地方選戰，對於配票的戰術還不純熟，若是策略不明或掌握不足，反而會弄巧成拙，因此還是鼓勵候選人應勤跑基層，展現個人價值才是最上策。

台北市黨部主委林國成表示，目前黨部會不定期舉辦活動，以聯合競選方式串連各選區打團體戰，增加參選人的曝光率，但在地方的經營上還是要參選人各自努力。關於配票的議題，林國成聽聞笑說，「配票還早，民眾黨配票機率不高」；他強調，民眾黨支持者的自主性很高，「沒有這些規劃」。

林國成分析，民眾黨在年輕族群的支持度比較高，這些屬於比較有想法的一類，沒有配票的規劃，「我們支持者結構不太接受這類型東西，這是傳統型的選舉打法」，民眾黨這類型會比較缺乏。

▲▼台北市議員參選人林國成。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨台北市黨部主委林國成。（圖／記者李毓康攝）

參選名單還有變數　5月全民調做最後確認

至於後續的提名是否還會有變化？林國成表示，目前原則上是各區一個，至於有提到兩席的選區，全國都會採一致的標準，用民調做決定，最後仍會由黨中央做決定。

根據黨內目前的規劃，預計在4、5月左右再針對議員選舉有爭議的選區進行一次全民調，最後才會拍板參選名單。林國成表示，要看參選人這幾個月跑的狀況，可以提兩席的話當然會提兩席，但若只有一個的實力卻要提兩個，會拖垮選情；以台北市來說，士北有兩席希望，大安文山應該是一個。

以北市來說，黃瀞瑩擁有高人氣及知名度，黨內人士觀察，近期黃勤跑基層、拜訪里長，積極在地方活動上露臉；地方人士也說，黃瀞瑩為人親切、不擺架子的親和作風，在各個場合都頗受歡迎。但士林北投競爭激烈，新人搶出頭，若要贏得年底的勝選，還需要多加努力。

而陳思宇則承接父親陳建銘的地方能量，藉著父親仍是現任議員的優勢，舉辦多場現地會勘，增加與基層的互動。此外，在燈節期間舉辦的市民管家活動，邀請柯營「大咖」路過，也獲得不少市民關注。

至於大安文山區，在黨內民調後，意外也提名張幸松、張志豪兩席，連黨內人士也感到訝異。但兩人目前知名度不高，張幸松過去為民進黨員，是文山區在地頭人；張志豪為義消隊長、民航機長。

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
福島強震「新幹線車廂內翻覆」驚悚片曝！　乘客有死的覺悟
外送員勸女客「穿情趣內衣取餐太危險」！網看她照片跪了：妳更兇
日7.4強震「東京大停電」　一張俯瞰圖10萬人看傻：根本兩個
鄭麗文嗆陳時中「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話
探險直播曾見半身吊屍！　網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了
妻控他只顧玩重機！雙寶爸「3點回擊」：難道婚姻是要扼殺全部興
迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲直球對決民進黨！自曝「北市21處被限電」：定義到底是什麼

國民黨史上最大改革　中常委人數直接砍半

鄭麗文嗆陳時中「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

幕後／民眾黨「配票」拚北市議員全壘打？市黨部反對：支持者不接受

蘇貞昌怒罵立委不要臉　國民黨公布「國會大流氓」影片

陸委會：國台辦記者會操作「今烏明台」挑釁論調

湯蕙禎號召捐40萬片口罩給烏克蘭　交由外交部統一寄送

開箱北藝3劇院！參觀回路「到夜市消費才免費」　試營運6天「椅子已破損」

民眾黨桃園市長初選4月15日全民調　政黨對比85％

甩「柯粉」標籤悄加入時力　王薇君出任「行動時代」副召集人

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

蜂后卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

柯文哲直球對決民進黨！自曝「北市21處被限電」：定義到底是什麼

國民黨史上最大改革　中常委人數直接砍半

鄭麗文嗆陳時中「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

幕後／民眾黨「配票」拚北市議員全壘打？市黨部反對：支持者不接受

蘇貞昌怒罵立委不要臉　國民黨公布「國會大流氓」影片

陸委會：國台辦記者會操作「今烏明台」挑釁論調

湯蕙禎號召捐40萬片口罩給烏克蘭　交由外交部統一寄送

開箱北藝3劇院！參觀回路「到夜市消費才免費」　試營運6天「椅子已破損」

民眾黨桃園市長初選4月15日全民調　政黨對比85％

甩「柯粉」標籤悄加入時力　王薇君出任「行動時代」副召集人

普丁認了遭制裁「通膨失業率上升」　怒嗆西方休想瓦解俄羅斯

Fed升息1碼、央行理監事會聚集2焦點　財經HOT 5一次看

柯文哲直球對決民進黨！自曝「北市21處被限電」：定義到底是什麼

新聞報一半突地震…頭上燈架狂晃！　女主播「真實反應」網跪了

國民黨史上最大改革　中常委人數直接砍半

西班牙蠻牛開季最狂18連勝　納達爾闖印地安泉8強

麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　「要有心理準備」

楊冪私服超愛「卡通」！炫腹曬無臉男夯包、穿美戰外套合體劉詩詩

野柳「夜訪女王」回來了！首創海岸水幕光雕秀　即起限量開搶

隊史最大約綁住「老大」布萊恩　落磯7年52億成交

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

政治熱門新聞

鄭麗文嗆「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

國軍將首次出現3位現任女將軍

蘇貞昌怒罵立委不要臉　國民黨公布「國會大流氓」影片

林楚茵諷蔣萬安「黨寶」　藍營全黨救一人

捷運族注意！北捷淡水-信義線故障改單線雙向運轉

幕後／「配票」拚議員全壘打？民眾黨市黨部反對

何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志開砲

幕後／李喜明「小艇派」掀軍內鬥爭　台灣投資可打中國內陸武器

陸委會：國台辦記者會操作「今烏明台」

開箱北藝3劇院　試營運6天椅子已破損

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

新埔站意外畫面被PO網　北捷要調查內部

外國網友譏北藝像「腫瘤」　北市：鴛鴦鍋一鍋三味

鄭麗文拿疫情致死類比開放福食　黃珊珊：不妥

更多熱門

相關新聞

開箱北藝3劇院　試營運6天椅子已破損

開箱北藝3劇院　試營運6天椅子已破損

台北表演藝術中心（北藝）於3月11日試營運至5月，並在6月進行優化，7月開箱揭開序幕，8月6日正式營運。北藝共有3座劇院，分別為球劇場、藍盒子和大劇院，其中有一道參觀回路提供民眾欣賞舞台後方景象，堪稱北藝最大特點，預計未來將要收費，例如去士林夜市消費才可免費入場。

民眾黨桃園市長初選4月15日全民調　政黨對比85％

民眾黨桃園市長初選4月15日全民調　政黨對比85％

挪用捷運「重置基金」釀意外？柯：假的！

挪用捷運「重置基金」釀意外？柯：假的！

柯文哲向台電提3要求　再酸蔡政府缺電定義

柯文哲向台電提3要求　再酸蔡政府缺電定義

被怨特赦大彎北段代金太低　柯文哲：不然花敬群直說多少錢

被怨特赦大彎北段代金太低　柯文哲：不然花敬群直說多少錢

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

福島外海發生規模7.3強震　日網：跟311地震好像

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

東北新幹線「列車脫軌」

福島7.4強震2死92傷！　列車狂搖出軌混亂畫面曝

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

外送員勸女客別穿情趣內衣取餐！網看她照片更兇

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

明起兩段式變天！雨最猛時段出爐

更多

最夯影音

更多
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面