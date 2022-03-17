幕後／民眾黨「配票」拚北市議員全壘打？市黨部反對：支持者不接受

▲民眾黨年底選舉將打團體戰，透過舉辦活動、聯合記者會方式，互相拉抬聲量。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022選舉腳步接近，首次參與地方選舉的民眾黨，積極在大本營台北市布局，6個選區都將推出有力戰將，力拼一區一席。但在士林北投、大安文山部分，目前都提名兩席，由於名單後續還要透過全民調「微調」，近來有黨內人士拋出「配票」議題，強調民眾黨2020年選舉在這兩區都斬獲不錯成績，操作得宜的話將增加民眾黨的贏面。

首次參加地方選舉的民眾黨，近期一波波公布各縣市的議員選舉名單，其中在大本營台北市部分，內湖南港有黃珊珊子弟兵陳宥丞、中山大同有現任議員林國成之女林國成、松山信義有發言人楊寶楨，中正萬華則由前主播吳怡萱出征。至於士林北投、大安文山，則有黃瀞瑩與陳思宇，張幸松與張志豪。

黨內人士指出，若以2020年大選的政黨票來看，民眾黨在士北取得4萬2394票、大安文山取得4萬2877票，而上屆最低當選票數分別1萬3166、1萬1982票，若民眾黨配票得宜，兩人同時當選綽綽有餘。

黨性不適合配票 林國成：支持者不易接受

針對黨內人士拋出配票策略，黨內高層分析，配票策略操作上有一定風險，常見於組織扎實穩定的政黨。2022是民眾黨第一次的地方選戰，對於配票的戰術還不純熟，若是策略不明或掌握不足，反而會弄巧成拙，因此還是鼓勵候選人應勤跑基層，展現個人價值才是最上策。

台北市黨部主委林國成表示，目前黨部會不定期舉辦活動，以聯合競選方式串連各選區打團體戰，增加參選人的曝光率，但在地方的經營上還是要參選人各自努力。關於配票的議題，林國成聽聞笑說，「配票還早，民眾黨配票機率不高」；他強調，民眾黨支持者的自主性很高，「沒有這些規劃」。

林國成分析，民眾黨在年輕族群的支持度比較高，這些屬於比較有想法的一類，沒有配票的規劃，「我們支持者結構不太接受這類型東西，這是傳統型的選舉打法」，民眾黨這類型會比較缺乏。



▲民眾黨台北市黨部主委林國成。（圖／記者李毓康攝）



參選名單還有變數 5月全民調做最後確認

至於後續的提名是否還會有變化？林國成表示，目前原則上是各區一個，至於有提到兩席的選區，全國都會採一致的標準，用民調做決定，最後仍會由黨中央做決定。

根據黨內目前的規劃，預計在4、5月左右再針對議員選舉有爭議的選區進行一次全民調，最後才會拍板參選名單。林國成表示，要看參選人這幾個月跑的狀況，可以提兩席的話當然會提兩席，但若只有一個的實力卻要提兩個，會拖垮選情；以台北市來說，士北有兩席希望，大安文山應該是一個。

以北市來說，黃瀞瑩擁有高人氣及知名度，黨內人士觀察，近期黃勤跑基層、拜訪里長，積極在地方活動上露臉；地方人士也說，黃瀞瑩為人親切、不擺架子的親和作風，在各個場合都頗受歡迎。但士林北投競爭激烈，新人搶出頭，若要贏得年底的勝選，還需要多加努力。

而陳思宇則承接父親陳建銘的地方能量，藉著父親仍是現任議員的優勢，舉辦多場現地會勘，增加與基層的互動。此外，在燈節期間舉辦的市民管家活動，邀請柯營「大咖」路過，也獲得不少市民關注。

至於大安文山區，在黨內民調後，意外也提名張幸松、張志豪兩席，連黨內人士也感到訝異。但兩人目前知名度不高，張幸松過去為民進黨員，是文山區在地頭人；張志豪為義消隊長、民航機長。