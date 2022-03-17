▲有民眾直接把裝雞湯的甕也帶走。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者李芷萱／綜合報導

南部流水席菜色豐富多變，部分民眾吃不完會選擇將菜打包回家，但你遇過「連雞帶甕」打包的賓客嗎？一名網友近日好奇問大家吃流水席都會帶走什麼外，還說朋友遇到連同甕一起打包的事情，除了掀起一陣熱議，也有人加碼不能打包的菜「龍蝦頭」，「後面要熬龍蝦火鍋，打包就沒火鍋」。

原PO在《爆廢公社二館》先問，「在南部吃流水席你們都會帶走什麼東西？」接著再說，做流水席的朋友這次遇到客人連雞帶甕打包，「朋友委託拜託，這是生財工具別再帶走」，吸引不少網友留言，「這已經是偷，不是帶了」、「一個甕要拿回去裝骨灰嗎」、「沒人在包這個回家....當然有少數人奇人....」，但也有人說，「現在很多都直接拿走，訂餐廳外帶佛跳牆也是不會收走甕」。

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▲你喜歡吃流水席嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

除了甕外，也有網友分享不能帶走的東西「上次龍蝦頭被幹走，幫廚阿姨出來唸一些老傢伙才肯拿出來」，引起不少人好奇，龍蝦頭為何不能打包？該名網友則說，「後面要熬龍蝦火鍋的，幫廚直接說不拿出來的那桌等一下沒有火鍋，他們才拿出來」，但也有人認為龍蝦頭不能打包是個案，「出菜的蝦頭都能帶走，要再煮就不會出，嘉義辦桌是這樣。」