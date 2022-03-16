馬路驚現短裙妹「趴坐引擎蓋」！網一看集體懺悔：有放大請自首

▲有網友目擊，一名女子趴在一輛轎車的引擎蓋上，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有網友近日PO出一張照片，只見一輛白色轎車的引擎蓋上，出現一名穿著短裙的火辣女子，且一旁還有警察在現場處理，疑似是出現交通糾紛，不過許多網友看到照片後，卻被女子白皙的長腿，以及不小心露出的丁字褲吸引了目光，紛紛歪樓「不經意放大看」、「樓主一生平安」。

有網友今（16日）在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，只見一名「下半身失蹤」的女子不知為何出現在一輛白色轎車的引擎蓋上，且趴坐的姿勢還讓她穿著丁字褲的屁股、大腿全都露了出來，一旁的警察則一臉正經的看似在辦案，而原PO猜測，應是製造假車禍，「連警察都看不下去了！通通給我帶回去⋯」

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文章一曝光，許多網友卻紛紛歪樓，「原來我的手不經意放大看了」、「板主是好人，祝一生平安」、「屁股蛋，蠻美的」、「樓主一生平安」、「有放大的色龜出來簽到」、「不要再為難辛苦的警察弟兄了！有種衝著我來」、「對不起，我放大了」、「我覺得可以」、「我只想說…下次這種拍照的人手機相數能不能用好一點的」。

據警方調查，該女子平時從事平面模特兒工作，但因為精神狀況不穩定，長期服用藥物，沒想到16日早上跑到住家附近的汀州路、辛亥路口，當街攔下多部行經轎車，甚至還整個人趴到引擎蓋上。警方到場後將女子勸下，女子在警方到場後情緒也穩定許多，後續通知她的母親到場處理，目前由家屬帶回照料。

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