麥當勞糖醋醬竟有「5種口味」！老員工揭公司秘辛　收入來源超意外

▲麥當勞的糖醋醬竟然有分5種口味。（圖／翻攝爆廢公社二館）



記者柯振中／綜合報導

速食餐廳「麥當勞」隨處可見，不過餐廳內有許多不為人知的秘辛。對此，曾在麥當勞任職的YouTuber「瞳恩Tung En」分享，公司內部的幾大秘密，就連「糖醋醬」都有5種不同的口味。

瞳恩在個人頻道上分享，麥當勞總公司為了讓襄理以上的員工擁有相同的SOP，還特地開設「漢堡大學」，由店經理寫推甄，進到學校裡面學習管理。

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此外，瞳恩也提到，其實世界上連鎖店的速食店並非麥當勞，第一名是潛艇堡店「SUBWAY」，且麥當勞的主要收入來源也不是漢堡、薯條、雞塊等食品，而是房地產公司。

瞳恩繼續說明，除了是速食連鎖店以外，麥當勞還是世界最大的玩具經銷商，「他們最愛採買玩具了」，不過依照台灣法律的規定，台灣麥當勞無法送玩具。

▼麥當勞糖醋醬分成5種口味。（圖／翻攝YouTube／瞳恩Tung En）



瞳恩指出，最初開業時，麥當勞並非販售漢堡、薯條，而是熱狗堡。而目前販售的雞塊，一共有4種形狀，重量一模一樣，也擁有自己的名字，分別稱為「靴子」、「球球」、「鐘形」跟「骨頭」。

瞳恩說，當初工作時，管理組不斷說服員工，全世界每秒會賣出70個漢堡，但可信度令人存疑。瞳恩繼續提到，公司內部有規定，顧客踏進麥當勞，直到取餐離開，最多只能120秒，因此有許多員工會背餐，直到客人點餐結束，再按下POS機的點餐選項，這樣才不會超秒。

最後，瞳恩披露，其實沾雞塊的糖醋醬有分「酸甜程度」，依照酸甜程度的不同，分為一到五號，而號碼標示就在封膜上。

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