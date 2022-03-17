引擎蓋丁字褲妹身分曝「前JKF女郎兼直播主」！　F級車頭燈超兇

▲辣妹身分曝光。（圖／翻攝自林姓女子IG、爆廢公社）



記者施怡妏／綜合報導

台北市中正區16日上午出現一位短裙辣妹，突然在路上攔車趴在引擎蓋上，而且還不慎走光被許多民眾拍照PO網。後來警方到場處理也找到辣妹的家人，家人透露辣妹平常身分，但對於剛剛的行為，辣妹已經都忘記了。而該辣妹的身分也曝光，竟是擁有F罩杯的「前」JKF女郎與直播主，IG有10萬粉絲追蹤。

有網友16日在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，只見一名「下半身失蹤」的女子不知為何出現在一輛白色轎車的引擎蓋上，且趴坐的姿勢還讓她穿著丁字褲的屁股、大腿全都露了出來，一旁的警察則一臉正經的看似在辦案，而原PO猜測，應是製造假車禍，「連警察都看不下去了！通通給我帶回去⋯」。

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▲辣妹是「前」JKF女郎與直播主。（圖／翻攝自林姓女子IG）

據警方調查，25歲的林姓女子平時從事平面模特兒工作，但因為精神狀況不穩定，長期服用藥物，沒想到16日早上跑到住家附近的汀州路、辛亥路口，當街攔下多部行經轎車，甚至還整個人趴到引擎蓋上。警方到場後將女子勸下，女子在警方到場後情緒也穩定許多，後續通知她的母親到場處理，目前由家屬帶回照料。

另外，在爆廢公社有網友貼出辣妹正面照，可以看出辣妹面容清秀，長相相當甜美，就有眼尖的網友發現，該女子是「前」JKF女郎與直播主，擁有F罩杯的火辣身材，IG有近10萬粉追蹤，平時常PO出性感養眼的照片，胸狠的魔鬼身材，常讓許多網友暴動。

▼女子16日跑到住家附近大馬路攔車，且整個人趴上引擎蓋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）