妻控他只顧玩重機！雙寶爸「3點回擊」：難道婚姻是要扼殺全部興趣

▲針對老婆上網爆料自己只顧玩重機，雙寶爸也出面回擊了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

網搜小組／閔文昱報導

本報稍早報導「雙寶爸只顧玩重機！妻見24K發票淚崩：婚姻還走得下去嗎？」一名人妻指控，她每天下班後就在顧小孩，全年無休，而老公卻只用心在玩重機。對此，人夫16日晚間也發文回擊，表示老婆所說的有一半都不是事實，且溝通過好幾次都沒用，對方只要一有不滿就會PO上臉書，讓他直呼「難道婚姻就是要扼殺全部興趣？」



人夫的老婆近日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她的生活幾乎被工作填滿，有時晚班到凌晨2點才下班，回家要照顧小孩、打理家務，還要接隔天早上8點40分的班，老公的空閒時間幾乎都是去進行他熱愛的重機活動，「光重機車貸就100多萬，買皮衣、安全帽每樣也都要好幾萬元。」

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▲人妻貼出發票，淚控丈夫不尊重她。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

老婆怒控，這些其實只要先行告知她都會同意，但最近家裡要繳很多錢，因此有先提醒對方先不要買裝備，不料卻在洗衣服時，又發現老公花了2萬4800元買了新皮靴的發票，讓她不禁質疑「難道婚姻關係中，想做什麼就做什麼都不用尊重另一半？」、「這婚姻真的還走得下去嗎？」

對此，人夫16日晚間也以3點出面回擊，表示「我們有櫃檯不需要她輪班上班，頂多補她們放假時間，而且我跟他均分上班時間」、「12月到今年3月底總共要去3次加3月底再一次半天賽道活動，然後這幾天妳沒有上班，我有先櫃檯講過」、「我們2個小孩不是都她顧，是岳母幫忙顧居多，沒上班時我載兒子上下課，平時我根本就跟我老婆每天在一起，輪流顧小兒子有上班再給岳母幫忙。」

▲人夫PO出長文，回擊老婆指控。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同，點圖可放大）

人夫坦言，車貸確實100多萬且還有2間房貸，皮衣安全帽車靴也確實好幾萬，但因為這是攸關安全的東西，因此他想選擇好一點的，「車靴磨破了才去買一雙，我沒有告訴她我買車靴確實我不對，但是我沒有因為這些而讓我們經濟陷入困難，也沒有打腫臉充胖子，該給的、該做的、該付的、該存的，我都有提供給我的家庭。」

人夫強調，每個月只要有時間或者有先排行程，他就會帶小孩老婆出去，而自己除了出去騎車，基本上都在陪家人，不然就是在工作，「我也只有這種休閒活動而已，難道婚姻就是要扼殺全部興趣？真的認識我的人就知道我多怕她」、「已經溝通過好多次了，家務事我們自己解決講不聽，一有不滿就Po上爆系。」直言老婆貼文部份加油添醋，已經影響到他的個人名譽。

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