重機呼嘯而過拍到後方「侮辱手勢」　他挨告不起訴原因曝

▲重機騎士拍下後方普通機車騎士比中指，提告公然侮辱結果不起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子日前騎車載著女友騎在新店山路上時，突然被一群重機超車越過，重機騎士後方監視器拍下陳男左手比中指的影片，憤而控告陳男公然侮辱，陳男解釋是在罵女友指路錯誤，台北地檢署檢察官勘驗影片後認為，陳男並非當面羞辱重機騎士，可能只是在宣洩被超車或忌妒等不滿情緒，16日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

陳男是在2021年11月28日，騎著普通機車載女友在新店安康路往三峽方向時，遇上了重機車隊，其中1輛重機超越陳男後，被其他車友告知，陳男在他後面比中指，重機騎士查看自己的後方行車紀錄器，果然拍下陳男的侮辱性手勢，因此向新店分局提告。

檢警勘驗重機騎士提供影片，當時超車過程並沒有違規，陳男也的確舉起左手比出中指，但陳男到案否認在罵重機騎士，他說當天因女友用手機導航指引路線錯誤，他才會生氣舉起中指兇女友。

檢察官認為，陳男並非當面對重機騎士比中指，可能是真的在兇後座女友，也可能是不爽被超車，或是忌妒、不滿重機呼嘯而過的轟隆巨響，所以用中指宣洩情緒，無證據證明他要藉此辱罵重機騎士，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。