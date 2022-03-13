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改造機車驚擾寧靜東勢山城　環警監2hrs取締10件重罰2.2萬

▲▼改造機車噪音驚擾寧靜東勢山城，警方結合環保、監理單位，2小時取締10件重罰2萬2千元。（圖／警方提供）

▲改造機車噪音驚擾寧靜東勢山城，警方結合環保、監理單位，2小時取締10件重罰2萬2千元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

每到假日，寧靜的台中市東勢區常有響徹雲宵的改造機車呼嘯而過，山城居民每每被高分貝引擎聲驚醒，不堪其擾，其中以有大三元美稱的中興嶺、白毛山與赤崁頂這3座山，沿途路線風景美麗，最為嚴重，東勢警方結合環保局、監理單位，短短2小時即取締10輛機車噪音超標，合計處罰22200元，呼籲騎士來美麗客家山城欣賞美景，但不要帶來噪音。

▲▼改造機車噪音驚擾寧靜東勢山城，警方結合環保、監理單位，2小時取締10件重罰2萬2千元。（圖／警方提供）

東勢警分局與台中市環保局、台中區監理所，昨天上午9點至11點執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共攔檢17輛大型重機車，其中有8件噪音超標、2件明顯改裝，環保局當場依噪音管制法第26條立即舉發，罰金從1千8百元至3千6百元不等，10件共罰22200元。

▲▼改造機車噪音驚擾寧靜東勢山城，警方結合環保、監理單位，2小時取締10件重罰2萬2千元。（圖／警方提供）

另外，東勢警方從2月26日至3月11日，14天內在路邊針對疑似噪音車輛錄影錄音共有97件，已通報並上傳環境保護署噪音檢舉網，由環保署審核是否違法？

▲▼改造機車噪音驚擾寧靜東勢山城，警方結合環保、監理單位，2小時取締10件重罰2萬2千元。（圖／警方提供）

警方表示，將持續針對噪音車輛擾民行為強力執法，歸還山城居民寧靜好環境，並且呼籲用路人，東勢區、新社區等地多屬山區，山區部分路段路幅小、彎道多，旅客前來山區遊玩賞景，應減速慢行誤搶快，有助於行車安全。

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