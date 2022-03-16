雙寶爸只顧玩重機！妻見24K發票淚崩：婚姻還走得下去嗎？

▲原PO貼出發票。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

夫妻間的價值觀不同，也很難和諧相處下去。一名人妻表示，她每天下班後就在顧小孩，全年無休，而老公卻只用心在玩重機，「這婚姻真的還走得下去嗎？」

原PO今（16）日凌晨在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她的工作需要輪班，有時晚班到凌晨2點才下班，回家要照顧小孩、打理家務，還要接隔天早上8點40分的班，「工作全年無休就是我的生活」，而老公的空閒時間幾乎都是去進行他熱愛的重機活動。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



原PO提到，老公光重機車貸就100多萬，買皮衣、安全帽每樣也都要好幾萬元，但只要有告知她都會同意，這次老公前一晚才說最近要繳很多錢，先不買裝備，今天洗衣服時她就看見一張2萬4800元的發票，才發現老公又買了新的皮靴。

「常常都說改車是老闆免費送他的，一堆裝備也都說別人買了用不到送給他的，其實我大部分都睜一隻眼閉一隻眼」，原PO無奈表示，老公根本沒有為了生活跟家庭在打拼，只顧著做自己想做的事，別人家假日爸爸都帶小孩出去玩，她老公不是在賽車場就是跟朋友在山上騎車，「這婚姻真的還走得下去嗎」。

文章曝光後，不少網友建議原PO，「真心覺得可以跟他討多餘的費用，小孩都你在照顧也必須跟他拿的」、「雖說重機是有些男人的夢想，但總是要量力而為有所節制，否則等夢醒時再回頭已是負債累累口袋空空」、「婚姻沒有溝通只有一昧退讓，你的婚姻沒問題才有鬼」、「根本是過著偽單親的生活，對方跟本還以為他還是單身一樣的生活，根本不想拿錢出來負責家庭支出與尊重」、「玩重機，不顧家，幫他保險加保吧！放心機率很高的」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

