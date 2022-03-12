又是台3線！重機男自摔10m河床　1人高草叢救他一命！僅腿骨折

▲男子自摔掉近10m深的河床，還好茂密的草叢救了他一命。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

台3線苗栗縣三灣103.6K上午發生重機騎士自摔掉落10公尺深河床，騎士倒臥草叢動彈不得，這起車禍也引起熱心路人呼救幫忙。騎士雖有骨折外傷，經消防人員送醫後已無大礙，警方也再次提醒用路人，務必注意路況、遵守交通規則，小心安全。

苗栗三灣大河派出所今日早上9時許接獲民眾報案，台三線103.6公里一名重機騎士發生自摔掉落南港溪溪床，所幸此時正逢草木復甦季節，溪畔雜草茂盛，將近1人高的草叢成為天然緩衝護墊，將騎士安全包裹削弱重擊力道，男子意識清醒，只腿部骨折及些許外傷，119人員到場後以吊掛方式將騎士脫離草叢送醫。

警方呼籲民眾，騎乘汽、機車行駛台3線請務必遵守交通安全規則，注意路況，切勿超速行駛，以確保交通安全。

▲▼男子卡在草叢中動彈不得，最後119人員出動吊掛才將他順利救起送醫，

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