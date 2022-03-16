烏克蘭農夫拖俄軍坦克「變網頁遊戲」！　玩家嗨翻：2022年度大作





▲俄烏戰爭中，烏克蘭農夫開拖拉機拖走俄軍坦克已不是頭一遭。（圖／翻攝「Farmers Stealing Tanks」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍入侵烏克蘭進入20天，期間多次出現烏克蘭農夫開著拖拉車拖走俄軍拋棄的坦克畫面，甚至還把二手坦克放到網購平台上販賣，一時間成為網友關注嘲諷的事件。最近竟然出現網頁版遊戲，讓玩家扮演烏克蘭農民，任務就是把俄軍坦克拖回自家農倉，拖一輛得一分。

烏克蘭農民開著拖拉車拖回俄軍坦克的新聞搖身一變成為網頁遊戲，《農夫偷坦克》（Farmers Stealing Tanks），網頁背景是大大的藍黃色色塊，就是烏克蘭國旗。玩家角色為一名烏克蘭農民，開局有3條命，要開著拖車在路上尋找沒油或被俄軍拋棄的坦克，將坦克拖回自家倉庫，但途中必須躲避仍能運行的俄軍坦克，只要被砲彈打中，就會減少一命。

▼真實版農夫偷坦克

玩家被打中後有補救辦法，拖著沒油的坦克去攻擊俄軍坦克，摧毀對方就可以拿回一條命，但若想加快拖車速度，就要沿途尋找「內米羅夫伏特加」（Nemiroff），只要喝下內米羅夫，就可以在10秒內加快速度，讓俄軍坦克抓不住你。

▼農夫拖坦克變網頁遊戲。（圖／翻攝「Farmers Stealing Tanks」）

一旦玩家3條命都被打光，拖拉車就會報銷，玩家必須用跑的跑回家，才能重新取得拖拉車，再上場去狠狠拖回俄軍坦克。

事實上相關網頁遊戲並非只讓大家玩遊戲，底下還附上募款連結，讓玩家可以捐款給烏克蘭的孤兒，在獲得娛樂的同時，關注國際時事，並且為烏克蘭出一份力。

玩家還可以在頁面底下留言，網友紛紛大讚，「我們並不需要這款遊戲，但絕對值得玩這款遊戲」、「好好玩耶」、「這應該要是2022年的年度遊戲了吧！有趣又好玩」、「超好玩的遊戲，榮光歸烏克蘭！」

遊戲連結請點這（Farmers Stealing Tanks）