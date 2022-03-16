民眾捐贈烏克蘭物資超過4000箱　吳釗燮：2400箱17日分批起運

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，世界多國啟動人道救援，外交部長吳釗燮16日表示，外交部已經啟動第二波援助行動，也有收到超過4000箱民眾捐贈的物資，經過志工及外交部同仁的整理，現在已經整理出2400多箱，準備在明天開始分批起運，將會經過斯洛伐克送到烏克蘭人民的手中。

立法院外交及國防委員會16日邀請吳釗燮列席報告業務概況，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，外交部昨天有進行新一波的援助行動，在中東歐地區幾個接收烏克蘭難民的國家，包括波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛，外交部跟這些國家的政府都有進行深度的意見交換。

吳釗燮指出，戰爭是非常殘酷的行為，造成很多人民流離失所，依照目前聯合國的統計，已經有200多萬、接近300萬的難民逃離到中東歐地區，甚至有些已經到達西歐地區，也造成很多國家在處理難民上的壓力。

吳釗燮認為，台灣如果能夠提供愛心、協助這些國家，「應該是可以幫他們解決部份的問題」，外交部會替台灣人民轉達這些愛心，而除了財政上的援助之外，外交部在2月28日已經有第一波的物資援助，包括27噸的醫療物資跟人道救援物資，現在也在持續接收來自人民的熱心捐獻。

吳釗燮也說，外交部有收到超過4000箱民眾捐贈的物資，經過很多志工及外交部同仁的整理，現在已經整理出2400多箱，準備在明天開始分批起運，將會經過斯洛伐克送到烏克蘭人民的手中。

吳釗燮強調，這是政府跟民間一起努力的結果，如果有進一步的訊息，外交部都會向民眾說明，「讓民眾了解他們的愛心捐助，外交部有做了很好的處理」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

