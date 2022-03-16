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烏克蘭如何停損悲劇　他喊：有一招簡單到不行

記者陳俊宏／綜合報導

烏克蘭遭俄羅斯入侵，政治大學外交學系兼任副教授賴岳謙表示，對烏克蘭來講，嚴重的悲劇已經發生了，怎樣讓它停損，讓社會秩序再恢復，有一招真的是簡單到不行，就是回應當初俄國的訴求。

賴岳謙15日在《正常發揮》政論節目指出，因俄羅斯主張跟美國簽訂安全保障協定，現在北約也不讓烏克蘭加入，既然北約已擺明拒絕烏克蘭，烏克蘭也知道加入不了北約、也死心了，那這樣情形下，為什麼不能夠談這協定？

▲▼普丁。（圖／路透）

▲▼俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

「美國為什麼不願意跟俄國談？」賴岳謙說，他高度懷疑，美國是不是也希望這場戰事繼續推下去，「坦白說，我用小人之心去猜，美國是不是想用烏克蘭拖垮俄羅斯？」

賴岳謙表示，可是他覺得烏克蘭人民何辜，你們選出政治判斷力不準的政治人物，給這個國家帶來悲劇，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為了不想自己成為一個悲劇、一個蹩腳總統，被人民趕下台，「他就演成一個神武、勇敢的戰士，號召烏克蘭人繼續作戰。」

烏俄戰爭從2月24日開始至今已進入第20天，雙方14日展開第4輪談判後不久，宣布技術性暫停。澤倫斯基表示，從俄羅斯入侵到現在，已造成97名孩童死亡，並再次請求西方在烏克蘭上空設立禁飛區。

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