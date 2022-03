東歐3國總理抵基輔！與澤倫斯基會談照曝光　「歐洲與你們在一起」

▲波蘭、捷克、斯洛維尼亞總理訪問基輔,並且與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

波蘭、捷克、斯洛維尼亞總理15日訪問基輔,並且與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面,代表歐盟表達支持。捷克總理表示,此行的主要目的是告訴烏克蘭人,他們在對抗俄羅斯的路上並不孤單;波蘭副總理更直言,應該要派國際維和部隊到烏克蘭。

Prime ministers of Poland, Czech Republic and Slovenia arrived to Kyiv today, in a powerful show of solidarity with the Ukrainian people. These are true Slavic brothers of Ukraine, not Russians pic.twitter.com/hfp84KEaIl