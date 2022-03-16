俄機密文件指習近平秋天接管台灣　吳釗燮：隨時都要做好自我防衛

記者林銘翰／台北報導

近日有俄羅斯聯邦安全局機密文件顯示，外傳中國國家主席習近平預計在今年秋天接管台灣，外交部長吳釗燮16日表示，他不確定這個是不是事實，但是不管中國是不是要攻擊台灣，或者是什麼時候要攻擊台灣，「我們隨時隨地都要做好自我防衛的準備」。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）匿名分析師近日釋出報告，內容指出習近平曾考慮過今年秋天全面犯台，因為他需要取得小勝利，用以讓自己三度連任，「不過烏克蘭、俄羅斯的戰爭發生之後，攻打台灣的機會儼然消失，更讓美國在這中間可以威脅中國，並且讓習的政敵取得有利條件。」

立法院外交及國防委員會16日邀請吳釗燮列席報告業務概況，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，他不確定是不是事實，但是有關國家安全的議題，國防部及相關單位都非常密切關注，「不管中國是不是要攻擊我們，或者是什麼時候要攻擊我們，我們隨時隨地都要做好自我防衛的準備」。

談及台灣遭俄羅斯列為不友善國家地區清單，吳釗燮則說，台灣是在48個國家當中的其中一個，「如果大家去看看這些國家，都是一些民主理念相近的國家」，如果把台灣跟這些理念相近的國家擺在一起，而且採取一致共同的行動，台灣人民一定會覺得「我們在國際社會上不會感到孤單」。

另外，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前在國務院亞太助卿康達的（Daniel Kritenbrink）陪同下，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會晤，雙方進行7小時激烈、坦率對談，觸及多項議題，包括美方對中俄結盟、北京在台海挑釁作為的關切。

對此，吳釗燮表示，美國國安會已經有對外進行說明，台灣的媒體也有深度報導，「中國對台灣的態度大家都知道，但是美國對中國態度的說法，我相信大家也都觀察到了」。

吳釗燮強調，美國對台灣的支持是無庸置疑，但是中國對台灣的威脅，不管是口頭上、外交上還是軍事上的威脅，「我們都知道最主要的關鍵，還是在於台灣是不是有保衛自己的決心」，因為台灣有保衛自己的決心，其他國家的協助與支持才會到來。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

