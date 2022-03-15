桃園確診者到雲林參加排球賽　足跡曝：觀光工廠、小七、虎尾夜市

▲ 案21440（桃園市）南下雲林主要為參加3月5日的排球競賽，在3月4日曾到斗南火車站約十分鐘。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心3月14日共新增75例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及73例境外移入。其中案21440（桃園市）曾於3月4日、5日、6日涉足雲林縣斗南鎮、虎尾鎮、斗六市，區域包含火車站、科技大學、觀光工廠及餐廳與便利商店，3月12日被匡列為接觸者並採檢，於隔日確診，已住院治療。

案21440男性32歲，平時居住於桃園市，3/3出現喉嚨痛、咳嗽有痰等症狀，3/12因友人(案21359)確診，匡列為接觸者並採檢，採檢結果PCR陽性，於3/13確診，目前外縣市已安排於醫院治療。

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▲ 案21440（桃園市）南下雲林主要為參加3月5日的排球競賽。（圖／雲林縣衛生局提供）

據了解，案21440為虎尾科技大學校友，南下雲林主要為參加3月5日的排球競賽，除了3月4日有到斗南火車站、3月6日到斗六雅聞峇里海岸觀光工廠之外，3月5日足跡大多在虎尾科技大學附近的餐飲店及便利商店。

雲林縣衛生局表示，目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消，行動足跡如附表，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。



民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，於3/16(最後接觸日隔天開始算10天)前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打縣府1999專線，將儘速安排至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲雲林縣截至3月14日確診個案統計。（圖／雲林縣政府提供）

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