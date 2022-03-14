獨／歧視資源班學生！雲林128班不補助電費　教育處說話了

▲雲林縣在2020年5月率全國之先，完成全縣151所國小、35所國中共6021台冷氣安裝。（圖／資料畫面、雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善2018年競選提出「班班有冷氣」政見，上任後在2020年5月即迅速完成全縣151所國小、35所國中共6021台冷氣安裝。今（14）日有小學教師投訴，指出在校務會議時校方說明，使用冷氣的電費雖有補助，但資源班班級不包含在內，該名教師表示，已是弱勢豈有無電費補助的道理？令人匪夷所思。

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▲雲林某小學校務會議提及電費補助，因未說明清楚，導致教師誤會資源班竟無冷氣電費補助轉向媒體投訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

行政院2020年7月正式宣布將在2年內完成全國中小學「班班有冷氣」政策，而雲林縣政府卻更早在5月份即「全面安裝完成」，近日早晚溫差大，中午時段部分地區高溫達29度，冷氣陸續啟用。雲林縣一名小學教師向《ETtoday新聞雲》投訴指出，今天上午校務會議學校說明關於冷氣電費及維護費部分，資源班不在補助範圍。

▲小學教師向媒體投訴，上午校務會議時校方說明，使用冷氣的電費雖有補助，但資源班班級不包含在內。（圖／資料畫面、雲林縣政府提供）

《ETtoday新聞雲》向雲林縣政府教育處查證，獲得證實雲林縣內共128個「不分類資源班」班級，確實不在補助範圍內，但每間學校除了獲使用電費之補助外，均額外增加20%補助額度，供各校彈性因應需求，用在編制外但需要的地方。

雲林縣府教育處說明，教育部1月發函內容，自111年度起公立國中、小，學生在校作息時間內使用冷氣之電費及維護費已納入中央對地方政府補助核定在案。冷氣電費補助班級包含普通班、體育班、藝術才能班、中途（慈暉）班與集中式特教班等固定、集中式班級，且自今年度起不得向學生收取任何相關費用。

▲雲林縣府教育處說明，教育部1月發函內容，自111年度起公立國中、小學生在校作息時間內使用冷氣之電費及維護費不得向學生收取。（圖／資料畫面、雲林縣政府提供）

雲林縣政府教育處副處長林慧蓉表示，「資源班」分為非類型與不分類型，不分類型資源班的學生採重點課程加強，平常上課時間是在原班級居多，一日僅1-2節課才會到資源班由資源班教師加強課業輔導，故不在補助預算範圍，但教育部發函公文中另有說明，電費補助「每校再額外增加20%補助額度，供各校彈性因應需求」。

林慧蓉說，基本上一間教室裝設2台，一年4個月扣假日算22天使用8小時，在一台冷氣每小時耗電量以2.5度計、每度電2.82元的預算下，各校以報出台數預算再加上增加的20%應是足以供給編制外但必要的地方使用，所以請教師及家長們可以安心，並不會向家長收取任何冷氣使用的維修費或電費，針對有學校誤解的部分將另派員進行宣導。

▲雲林縣府教育處說明，以各校報出冷氣電費補助編制內班級的總台數預算，再加上另增的20%上去，應是足以供給編制外但必要的地方使用。（圖／資料畫面、雲林縣政府提供）

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