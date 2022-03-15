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高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

▲▼高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去。（圖／翻攝苦苓臉書）

▲高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去：是我少見多怪？（圖／翻攝苦苓臉書）

記者賴文萱／高雄報導

作家苦苓對高雄交通亂象有感，昨晚PO出2張照片指出，人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府畫的，是我這個高雄女婿少見多怪嗎？對此，高市交通局回應表示，為兼顧行人通行權利及停車需求，交通局會儘速邀集相關單位會勘研議配套方案據以調整。

日前一位居住在高雄的波蘭籍記者在推特抱怨，高雄機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路，這讓高雄市長陳其邁怒下令嚴格執法取締。而居住在高雄的苦苓同樣也對高雄交通亂象有感，昨晚PO文指出，「人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府畫的，是我這個高雄女婿少見多怪嗎？沒有在檢舉哦，車主息怒」。

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根據PO出的照片可見，在高雄孟子路、立大路交叉口人行道上，滿滿機車停放，苦苓指，據他了解，這是民間住宅大樓的住戶每天在使用的。

▲▼ 苦苓 。（圖／記者林彥君攝）

▲苦苓表示， 人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府畫的。（圖／資料照／記者林彥君攝）

不過，照片引起網友正反討論，有網友指出，「這有規劃，很好啊，不然機車停去那裡。」、「人行道可以放ubike，沒道理不能停摩托車啊」、「沒辦法！機車車位少得可憐……」，苦苓則反回「那行人怎麼辦？」、「你說的真好，反正除了人什麼都可以在人行道上」。另有網友認同苦苓跟著批評「真是對行人不友善的規劃」、「不知道高雄的機車什麼時候才能真正退出騎樓和人行道！」。

對此，高市交通局停車管理中心主任許晉嘉表示，考量機車數量眾多，為疏緩機車停車壓力，通常會選擇在不影響行人通行下，適度開放機車停放人行道。針對報載內容，那路段是早年規劃設置，並非近期新增，為兼顧行人通行權利及停車需求，交通局會儘速邀集相關單位會勘研議配套方案據以調整。

高雄市長陳其邁上午受訪也說明，各縣市都有各縣市不同的交通狀況，高雄因為過去是勞工的城市，使用機車也非常的多。所以一方面會來加大捷運路網大眾運輸的系統，二方面當然也必須確保行人在使用人行道的安全以及停車的紀律，這是最重要的原則。

陳其邁表示，會請交通局來加強宣導，至於停車位的劃設，未來朝向專屬停車格，而不佔用人行道的方式來做處理。

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