快訊／每分鐘687隻！紫斑蝶飛抵雲林　緊急封閉國3林內段外線道

▲林內觸口段觀測到大量紫斑蝶遷移，上午9時許每分鐘逾250隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年228茂林觀測站發現紫斑蝶首發先遣蝶北遷，但比往年更早抵達林內，台灣紫斑蝶生態保育協會今（15）日上午在林內觸口段觀測到大量紫斑蝶遷移，上午9時許每分鐘逾250隻，9時20分緊急封閉國道3號北上林內段外側車道及路肩，統計今日上午最高量每分鐘逾687隻。

雲林縣轄內近日包括古坑鄉、林內鄉山區民眾發現成群紫斑蝶翩翩飛舞，台灣紫斑蝶保育協會副理事長陳瑞祥表示，今天一早林內觸口段可見大量紫斑蝶，9點左右已達每分鐘250隻，9點20分封閉國3北上251至253公里段外側車道及路肩。

陳瑞祥指出，今年紫斑蝶2月28日才從高雄茂林山區出發，卻比往年更早到林內，過去國道大約有3月20日後才封道，今年第一次封道是在週日3月13日，當天最高量每分鐘294隻，今天是第2次封道，且數量更多。

陳瑞祥說明，現進入紫斑蝶遷移季，高公局今年做的防護措施與往年一樣，北251到253公里段架設1100公尺長、高4米防護網，蝶量達250隻時會封閉外側車道，提醒用路人，行經若遇到車道封閉情況，請正常速度前進。

陳瑞祥指出，從目前遷移數量推測在清明節前都有機會看到紫斑蝶大量遷移景象，最佳賞蝶時間是上午9點到11點，提醒民眾賞蝶時用手機拍照，不要拿捕蝶網抓。

▲ 過去國道大約有3月20日後才封道，今年第一次封道是在週日3月13日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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