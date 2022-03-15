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只要3元！iPhone 13 Pro、Switch限搶時段快記　PS5光碟主機現省逾1.6萬

iPhone 13 Pro 全系列（圖／網購業者提供）

▲網購指定時段搶iPhone 13 Pro，3元就能入手。（圖／網購業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果全新第三代iPhone SE及iPhone 13系列新色，開放預購後再掀熱潮，不過現在更有iPhone 13 Pro只要3元，來搶新機話題，有網購業者從3/17深夜開始至3/18，精選時段祭出夯品下殺，在攻略清單曝光的iPhone 13 128G、iPhone 13 Pro 128G通通只賣3元，AirPods Pro、Switch新版主機OLED一樣用銅板價就可以到手，還有PS5光碟主機搶到現省逾1.6萬元。

蘋果全新iPhone SE及iPhone 13、iPhone 13 Pro系列松嶺青色，已在上週五（3/11）正式開放預購，而東森購物網提前展開新機預約開跑後，觀察預約情況熱烈，想換最夯新機的人可把握優惠時間，3/17 09:59前完成登記者，下單購買再享超值方案三選一，包括自然美機保養組BIO UP煥顏青春露一入、「20W充電器+保護殼+保護貼」超值殼貼電充組或東森幣666枚等專屬好禮，另搭配全站活動及指定行銀行刷卡，最高回饋7,890元。

蝦皮購物3/17 23:30～3/18精選20個時段，輪番祭出最低下殺3元的限時優惠，除了連兩天有iPhone 13 128G、iPhone 13 Pro 128G只要3元，像是NS Switch新版主機OLED、Apple Watch S7、Apple AirPods Pro等夯品，全部也都是3元破盤價，超搶手的PS5光碟主機更是直接下殺44折，流血價13,333元，不過指定時段的超殺夯品數量有限，一開賣就秒殺，但價格難得，不妨刷一下手速，搶到賺到。

蝦皮購物「3.18品牌狂購月」（圖／蝦皮購物提供）

▲從3/17深夜到3/18精選品牌接力下殺，必搶夯品時間快記下。（圖／蝦皮購物提供）

3C夯品雖然殺，如果覺得太難搶的話，可以鎖定3/18當日的連鎖餐廳美食1元起，共14個時段限時開搶，除了原價18元的麥當勞蛋捲冰淇淋，限定1元很划算，麥當勞六塊麥克鷄塊、麥當勞OREO冰炫風、漢堡王BurgerKing 辣薯球、蝦皮店到店美粒果柳橙汁即享券、可口可樂即享券、原萃日式綠茶即享券等6樣通通3元，原價190元的摩斯漢堡三式點心+冰紅茶也下殺53元。

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