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iPhone 13 Pro「松嶺青」驚人工藝！光線下多變色澤　與夜幕綠差在這

▲▼iPhone 13 Pro松嶺青、新色。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果春季發表會推出iPhone 13 Pro松嶺青新色。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果在春季發表會推出iPhone 13系列全新色系，精緻的松嶺青色加入iPhone 13 Pro系列陣營，iPhone 13系列也新增綠色選擇。而iPhone 13 Pro推出松嶺青色也不免讓人想起，蘋果曾在iPhone 11 Pro系列推出的夜幕綠色，當時受到果粉們廣大好評。蘋果也表示，此次的松嶺青是全新色，以奈米級金屬陶瓷多層次堆疊打造，與iPhone 11 Pro夜幕綠有所不同。

▲蘋果春季發表會推出iPhone 13 Pro松嶺青新色。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果春季發表會推出iPhone 13 Pro松嶺青新色。（圖／翻攝自蘋果官網）

據蘋果官網指出，為呈現iPhone 13 Pro的松嶺青高級質感，蘋果採用與「天峰藍」色相同的多層奈米級金屬陶瓷先進工藝技術，結合磨砂後玻璃背板製成，當機身受到不同角度的光線照耀時，會折射出不同色澤的漂亮綠色。從蘋果官方圖示則能觀察到，松嶺青色較夜幕綠更有森林綠葉的色澤感，夜幕綠的色彩則較深。

相較於iPhone 13 Pro松嶺青色，iPhone 11 Pro的夜幕綠是由日本小型油墨供應商Seiko Advance花了4年時間研究和測試，研發出可避免污染、同時提升色準的工業油墨技術，獲得蘋果青睞，運用於iPhone 11 Pro 系列夜幕綠機身。

▲▼iPhone 13 Pro松嶺青、新色。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲除了iPhone 13 Pro系列推出松嶺青新色，iPhone 13 系列也推出綠色新色。（圖／翻攝自蘋果官網）

iPhone 13 Pro系列實機最快將在下周五（18）日登台開賣，目前僅能從蘋果官網以及發表會畫面看到松嶺青色圖示，想看實機的果粉還需再等等。

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