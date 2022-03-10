最便宜iPhone SE 3開放預約　電商購機回饋方案出爐

▲蘋果2022上半年新機iPhone SE，原價13,900元起。（圖／取自蘋果）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果9日凌晨正式發表2022上半年新機，除了首款支援5G的新一代iPhone SE，還有吸睛的iPhone 13「松嶺青色」新色亮相，本週五開始預購，電商平台搶換機潮，各種超殺的新機購買優惠方案紛紛出爐，東森購物網、樂天市場神腦生活店今起可預約登記，momo購物網、蝦皮購物則與官方同步，想入手新機的果粉，可留意賺回饋的活動時間。

東森購物網針對全新iPhone SE及iPhone 13、iPhone 13 Pro系列松嶺青色，今起展開預約登記，活動時間至3/17 09:59止，完成登記者，新機開賣後於指定賣場購買，可享超值方案三選一專屬好禮，包括自然美機保養組BIO UP煥顏青春露一入、「20W充電器+保護殼+保護貼」超值殼貼電充組或東森幣666枚，另搭配全站活動及指定行銀行刷卡，最高回饋7,890元。

樂天市場神腦生活店今起也搶先開放限量預約，加碼送30W旅充頭、軍規空壓氣墊保護套等預約好禮之外，領優惠券最高再現折1,000元，搭配「刷樂天卡滿額賺20%回饋」活動，滿2,000元賺200點數，刷樂天卡消費滿2筆且累積金額滿5,000元，再賺點數10%回饋，以iPhone 13 Pro 128G舉例來說，原價32,900元，領取優惠券折扣並參加回饋活動後，一點等於一元，換算最高可省下4,200元。

▲iPhone 13「松嶺青色」新色一亮相，吸睛度爆棚。（圖／翻攝自蘋果官網）

momo購物網3/11晚上9點同步官方，開放預購iPhone SE 2022、綠色iPhone 13、iPhone 13 mini，以及松嶺青綠iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，祭出信用卡最高回饋3,000、momo卡免登記5%回饋無上限、舊機回收換紅利金等好康，尤其以1TB的iPhone 13 Pro Max來說，最高可回饋35,600紅利金。同時也推出「購機加辦台灣大門號」，凡於momo APP活動頁登記48期、月租費1599元的5G資費方案，最高送24,000 momo幣回饋。

蝦皮購物也與官方同步，將全面開放iPhone SE新機預約，推出包括午夜色、星光色與 (PRODUCT)RED等色系，主打3大購機優惠，3/11前334名領券並成功下單預約者，享300蝦幣回饋、舊機回收最高回饋26,000元、指定銀行刷卡最高回饋1,200元刷卡金，各項回饋疊加起來，換算最高省27,200元。