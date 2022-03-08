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消費就送肯德基套餐、加一元多一件　38婦女節網購加碼限定好康

▲▼網購,刷卡,宅經濟。（圖／pexels）

▲38婦女節寵愛自己，把握網購活動清空購物車有優惠。（示意圖／pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

今天是38國際婦女節，不妨趁網購優惠活動，挑一份寵愛禮犒賞自己，鎖定彩妝保養、美型3C家電、流行鞋包等下手，搭配平台好康疊加起來，入手很划算之外，部分更有3/8一日限定折扣及活動，包括下單最高回饋43.5%，不限金額消費送肯德基優惠券或是滿額送CoCo手搖飲，滿足購物欲，也照顧口腹之欲。

東森購物網主打「女神初上」活動祭出多重好康優惠，全站累積滿38,000元送1,800禮物卡，每日限量一鍵全領全站折價券，精選商品享東森幣超值折抵，不限金額消費再送肯德基組合套餐限量優惠券，活動期間，指定銀行刷卡、電子支付最高回饋40%，選擇Atome先買後付則享三期零利率，最高現折2,688元。另有38女人節特惠專區，SK-II、資生堂、BIO UP自然美等指定商品，滿額最高回饋380枚樂透金，樂透金1枚可折抵現金1元，可於下次消費時全額抵扣，或與其他付款方式合併使用。

東森購物網「女神初上」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出「女神初上」歡慶38婦女節。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物推出「WOWMAN DAY」下殺28折起，並於品牌旗艦館打造「WOW系女子圖鑑」，盤點最受女生歡迎的一線品牌，強打3C筆電、質感家電、日系居家、美妝保養等商品特促，另開設「WOW！週三好物」、「WOW ! 情人節等到你」等限時開搶專區，即日起至3/14刷指定卡最高回饋27%。

momo購物網在今天強打三大當日限定活動，包含「百萬獎金爭奪戰」組隊活動、「滿額送CoCo手搖飲」、「$1加購質感手沖壺」，同時精選品牌好物祭出驚喜價，像是蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因賦活露，買50ml送30ml只要3,825元；華碩Vivobook 14輕薄筆電（K413EA）魔幻金，活動價23,900元；「NEW BALANCE |倩碧聯合品牌週」327春新色&倩碧水磁場精華露組，兩大新品一次購入只要2,980元。

momo「3.8女王節」強打三大當日限定活動（圖／momo提供）

▲momo購物網在3/8婦女節當天推出三大限定活動。（圖／momo提供）

博客來推出為期一個月的「女子美好購物季」，主打女性消費品3折起，超過50個品牌券現領現用，可折3,000元以上，15家以上銀行、電子支付優惠滿額最高回饋10%，3/8限定全館單筆結帳滿千88折起，滿額最高再送200元折價券，合計下單最高享43.5%回饋，還有限定商品加一元多一件。另宣布「Atome」先買後付服務上線，結帳享3期0利率，新戶首刷加碼最高折2000元，搭配「女子美好購物季」優惠活動，以及三大品牌日指定商品加碼折等多重折扣，等同最高再省40%。

Yahoo奇摩購物中心同步迎來18周年慶，3/9～3/27活動期間，除了有「LINE購物最高回饋5%」、「Shopback最高回饋2%」等回饋，還有機會「週週清空購物車」以及登記享限量「全家霜淇淋」、「威秀VIP雙人套票」等好康；3/9～3/13首五日祭出單日滿5,000元送500購物金，回饋無上限，而回饋金搭配聯名卡入手女性夢幻逸品Hermes Kelly To Go Epsom長夾，最高可省41,065元，相當於83折，3/14～3/27則是單日滿3,000元送10%，最高送800購物金。

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