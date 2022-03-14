機車故障擺路邊「11小時後消失」　斷片女差點害車行挨告

▲警方調閱監視器發現兩名男子將林女紅色機車牽走，循線找到機車行「破案」，是林女親手將鑰匙交給機車行修車的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉一名林姓女子於日前騎機車行經中正路，機車突然故障，林女便將機車暫置路邊，晚上有空要去牽車時，機車竟不翼而飛，趕緊前往警局報案，四湖分駐所獲報後調閱監視器發現牽走機車的是兩名男子，找上門竟是家機車行，店家嚇壞說「是妳叫我去牽的啊」，林女才想起整個過程，對烏龍行徑頻道歉。

臺西警分局四湖分駐所於3月2日18時35分接獲林姓女子（39歲）報案機車失竊，林女向警方說，早上7點多騎乘機車行經中正路時突然故障無法發動，便將機車停放該處，打算之後再來處理，等到晚上要去牽車時就發現機車不見。

四湖分駐所長蔡宗錡立即與警員陳裕宏、蔡承恩及役男吳國胤到場查看，研判竊賊應不會挑選四處都有監視器的地點犯案，一邊現場安撫林女外，同時查看周遭監視器裝設情況，進一步調閱監視器查詢失竊車輛動向。

警方調閱監視器發現，林女7時20分將機車停妥離去，接著11時許有兩名男子將機車移走，員警認出他們是附近機車行的員工，便與林女前往機車行，果然在車行發現林女的機車。機車行人員見警察找上門嚇壞了，急忙表示，是林女親自到車行說機車壞掉，將機車鑰匙交付車行人員請他們牽回修理，怎麼會變竊車。

林女聽完解釋，原一臉茫然，隨後拱手驚呼「啊！抱歉抱歉！」既驚訝又害羞地向警方及店家連聲道歉，說自己中午因為頭暈及身體不適就醫打針，返家休息後睡一覺醒來，對於自己早上發生的事情一時斷片沒有印象，鬧出烏龍報案對警方及店家感到非常不好意思，同時也感謝警方即時的協助與「破案」讓這場烏龍竊案得以順利落幕。

台西警分局長黃念生肯定同仁秉持同理心發揮為民服務熱忱，並提醒民眾在停放車輛時離去前可記下停車位置週遭明顯地標，並可使用手機的拍照功能隨手拍照記錄，免於找不到愛車的困擾。

▲林姓女子將故障機車暫置路邊，晚上牽車時卻找不到向警方報案，警方循線找到機車行，店家嚇壞說「是妳叫我去牽的啊」，林女才想起整個過程，對烏龍行徑頻道歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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