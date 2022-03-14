快訊／雲林科技工業區也傳工廠火警　34勇消加派雲梯車搶救

▲ 雲林科技工業區今晨8時許傳出工廠火警，起火點位於四樓冒出濃濃黑煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲林科技工業區今（14日）8時許傳出工廠火警，雲林縣消防局獲報指出，科工十六路某高爾夫廠冒出濃煙，無人受困，警消獲報派出3個分隊與第一大隊前往搶救。消防局指出，消防車馳援途中於遠處即可看見濃煙，到場發現4樓燃燒加派雲梯車，初估燃燒面積約100平方公尺，起火原因待查。

雲林縣消防局08時07分獲報斗六市科工十六路17號工廠火警，據報指出，火警現場無人受困，消防局派遣斗六、公園、斗南分隊、第一大隊，由第一大隊大隊長劉采鑫指揮搶救，計出動各式消防車輛16輛、救護車1輛、消防人員34人。

雲林縣消防局表示，警消人員於08時17分抵達現場發現，火警工廠案發後立即啟動消防裝置，建築物內員工在逃生通知廣播聲中全員撤出，因燃燒地點位於四樓，加派雲梯車支援，08時26分由警消人員入內尋找起火點，初估燃燒面積約100平方公尺，起火處有堆放油漆，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。

而今桃園幼獅工業區一早也傳出火警，「家樂福楊梅物流中心」機器撿貨自動倉庫陷入一片火海，竄向天際的濃煙遠在數公里外都清晰可見。警消獲報到場後緊急疏散內部人員，並出動73人、23車灌救，詳細起火原因仍待釐清。

▲ 起火點位於四樓冒出濃濃黑煙，雲林縣消防局派出雲梯車支援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林大蒜採收期將至 縣府呼籲農民別急著拋售新蒜

►雲林全民健康運動年 首場全民健走西螺大橋開跑

►斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽登場 上千選手齊聚斗六飆風競速

►孫抱嬤倒省道路旁待救無援 巡邏警緊急伸援手

►快訊／桃園「家樂福物流中心」火警！ 焦黑濃煙狂竄天

