中國犯台後果　專家：西方不會祭「俄式經濟制裁」因為自傷更重

▲英國知名史學家佛格森認為中國情況不同於俄羅斯，難受到西方嚴厲經濟制裁。（圖／翻攝推特Aleksa Andrejevic）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國知名史學家佛格森（Niall Ferguson）接受日媒專訪時，針對俄烏戰爭表示俄羅斯總統普丁並沒有發瘋，卻已經和現實脫鉤。至於中國如果侵犯台灣，西方是否會同樣實施強力的經濟制裁，他回答「不會」，因為中國經濟規模太過龐大，美國對中投資也占非常多，如果對中國實施嚴厲經濟制裁，只會嚴重自損。

佛格森接受《日經新聞》專訪，被問及中國在俄烏戰爭中的尷尬位置，佛格森表示習近平肯定在納悶，是否不應該答應讓普丁侵略烏克蘭，「因為我很確定普丁一定跟他保證，侵烏可以在短時間內搞定，而且不會造成多大的經濟風波。」

佛格森指出習近平喜歡穩定，尤其是今年習近平和中國共產黨正在為他的第三任期鋪路，「如果俄羅斯陷入經濟災難，誰知道接下來會發生什麼？」他說普丁有機會失去掌權，「我認為機會大概是10％吧」，以上都是短期影響，但就長期影響而言，中國對東亞和中亞的野心將可能成為俄羅斯的另一個顯著威脅，「到某個點中俄雙方的關係就會開始受損，事實是，他們都不是真的信任彼此。」

對於俄烏戰爭如何影響台灣，佛格森表示習近平的終極目標一直都是奪下台灣，把台灣納入中國共產黨之下，而習近平可能會從這次西方對烏克蘭的援助中，看出西方的軟弱，雖然經濟制裁非常嚴厲，但西方明顯抗拒軍事衝突，所以「他（習近平）會問自己的問題是，『他們（西方）會像對俄羅斯一樣對付我嗎』？」

「答案是『不』」，佛格森表示中國不像俄羅斯，中國是個龐大的經濟體，而儘管處在像是冷戰的局面裡，中國經濟仍然和美國經濟有又深又廣的連結，美國也有大量的投資在中國市場，「如果你對中國做出我們最近對俄羅斯做的事，只會對我們傷害更多。這就是我所謂的『經濟相互保證毀滅』的問題。」