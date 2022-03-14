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桃機聲明311停電「全盤檢討提升供電穩定」　落實短中長期電力改善

▲桃園機場第二航廈傳出停電，旅客須用人工方式，用磅秤來秤行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場第二航廈停電，旅客用磅秤來秤行李畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許展溢／台北報導

桃園機場第二航廈11日晚間近7點，部分區域傳出停電，導致行李區轉盤區等部分區域停擺，還影響到出境大廳、B2美食街等區域，桃園機場公司今（14日）發出聲明，將落實短中長期電力改善，並全盤檢討提升供電穩定。

機場公司說明，事件發生當時初步檢測為供應北側電車系統（PMS）的線路故障，後續全面分段詳細檢查線路，今發現另有其他狀況並向航空警察局報案，基於偵查不公開原則，機場公司將全力配合後續司法調查。

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機場公司指出，為提升供電穩定度，近年針對系統設備、管理機制以及人力訓練三大面向，執行短中長期具體改善方案，短期以落實預防性維護、加強電子巡檢、提升緊急備援能量，以及強化人員應變演練為重點，中長期則規劃建立備援系統。機場公司加強推動「計畫性維修」，落實預務性維修及屆齡汰換等作為，以高壓電纜為例，自2016年起陸續在兼顧營運狀態下汰舊換新約200公里長之纜線。

機場公司強調，編列12餘億元推動的電力電纜、發電機及相關變電設備改善工程，目前預定進度38.27%，實際進度39.50%，進度超前1.23%，預計2023年底完成全案。也已於2019年針對第一、二航廈主體不斷電系統進行調查，相關老舊不斷電系統亦已納入本案一併汰換。此外，機場公司自2019年動工的新建桃機東變電站，預計於2022年年中前完成興建，2023年送電啟用，屆時將可達到雙迴路之高壓供電架構。

機場公司最後提到，配合第三航廈時程，未來將另新建桃機西變電站，引進台電長安變電所電源，與桃機東變電站互相備援，將持續積極辦理機場電力系統各項改善工程作業，以及要求維護廠商確實執行各項維護保養檢修作業，大幅降低營運風險，期能控制管理並降低本機場電力系統各項風險，以防範於未然，提供優質的機場營運環境。

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