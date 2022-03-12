台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話　台電：路燈開關故障無關設備改善工程

▲台南市西區、北區、安平區、南區、東區等地區12日晚上出現大規模路燈不亮情況，台南市長黃偉哲罕見說重話，請台電管理階層要加油。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

記者林悅／台南報導

台南市西區、北區、安平區、南區、東區等地區12日晚上出現大規模路燈不亮情況，台南市長黃偉哲罕見說重話，質疑2020年才耗資1.53億元改善運河變電所，怎麼現在又跳電？請台灣電力公司管理階層，加油一點好嗎？台電回應指出，係運河變電所旁路燈開關故障，與運河變電設備改善工程無關。

台南市12日晚上5區的路燈不亮，引起市民關切，紛紛疑是不是「又停電了」？幸經台電搶修後，各區路燈於晚上7時10分陸續恢復正常。對此，台南市長黃偉哲在臉書指出：「今晚18:30開始，市府1999接獲包含中西區、北區、安平區、南區、東區等地區，出現大規模路燈不亮的情況。經台電搶修後，各區路燈於19:10陸續恢復正常。非常抱歉造成市民朋友的不便」。黃偉哲：「經台電台南區營業處許處長告知，是由於運河變電所開關跳脫導致。但是我要嚴肅告訴台電公司：你們在2020年才耗資1.53億元改善運河變電所，怎麼現在又跳電？請台灣電力公司管理階層，加油一點好嗎？」。

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黃偉哲表示，台電台南區處曾說：「運河旁變電所改建案，包括特高壓線路改建1億元、高壓線路改建5300萬元，將在2020年發包施工、2021年即可加入運轉，外觀整齊美化的同時，供電穩定度也會提高，相信改建會是三贏結果」。但在車水馬龍的週末夜晚，市區大規模路燈停電，實在讓人擔心市民及遊客的交通安全。

針對12日晚間台南市部分地區發生路燈不亮情形，台電台南營業處回應指出，經查18時30分左右路燈控制開關發生故障，已立即派員搶修，並於19時10分全部送電恢復正常。該起事故為運河變電所旁路燈開關故障，與運河變電設備改善工程無關。