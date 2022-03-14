中一中「師生互嗆」音樂老師坦承情緒失控　願公開道歉

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中一中高一學生與音樂科呂姓老師日前在課堂上因報告發生激烈爭執，呂姓老師要求學生刪除屬於高二課程介紹南管北管的內容，雙方因而爆發口角衝突，師生衝突的影片被學上放上網後，引發各界關注；中一中1日下午對此表示，呂姓老師雖不認為自己有問題，但面對自己情緒失控的部分，願意在公開場合中向學生道歉。

▲台中一中音樂老師坦承情緒失控，願意在公開場合中向學生道歉。（圖／翻攝YouTube）



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日前網路上一段影片瘋傳，為中一中學生和音樂老師在課堂上互嗆的影片，影片中高一學生在繳交音樂作業時，超過高一課本範圍，拿高二課程介紹南北管，不料呂姓音樂老師認為學生報告內容選擇高一內容就好，怒斥南北管是「牽亡魂」，並要求學生刪掉報告內容，學生不服辯駁，反控老師當初沒有指定範圍，且台灣文化部還認定牽亡魂是無形文化遺產，老師則以「這是學生的態度？太派了」，師生間爭執過程引發網路熱議。

然而隨著輿論陸續發酵，引發各界關心，中一中也緊急介入調查，校方初步了解後，為呂姓音樂老師當時要求學生針對課本上的9個單元，對中國傳統樂器進行介紹，每組報告長度約30至40分鐘，報告前，老師請同學將PPT報告上傳檢視，卻發現該組學生在PPT的內容上，並不是在課堂上所介紹到的，為求公平起見，因此要求學生將這些PPT刪除，但同學事後卻因報告不足40分鐘，在剩餘的20幾分鐘內，全程照課文念誦，因而導致呂姓老師情緒失控。

而事後師生雙方坐下來會談時，校方表示，呂姓音樂老師雖不認為自己有問題，但面對自己情緒失控部分，表示願意在公開場合中向學生道歉。