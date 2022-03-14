校方還原「中一中師生對嗆」！女老師暴怒真相曝光　竟是因念課文

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中一中高一學生與音樂科呂姓老師日前在課堂上因報告一事發生激烈爭執。台中一中今召開記者會還原當時狀況，而當時讓老師情緒失控的引爆點，則與同學念課文代替被刪除的報告有關。

▲台中一中師生對嗆。（圖／翻攝YouTube）

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近日台中一名呂姓音樂老師要求學生刪除屬於高二課程介紹南管北管的內容，雙方因而爆發口角衝突，而這段影片在網路上在網路上引起熱議。針對此案，台中一中也於14日下午召開記者會說明。台中一中表示，本校師生在0311音樂課衝突事件，造成社會大眾輿論、困擾，社會資源的投注，我們在此感到非常抱歉。

▲台中一中教務主任彭佳偉說明。（圖／記者白珈陽攝）

校方還原當時狀況表示，「初步了解事情經過，主要是老師請學生針對課本第九單元，中國傳統樂器來介紹，每一同學介紹一種樂器，報告時間30-40分鐘，上限40分鐘，報告前大約當天早上8時45分，老師有請同學將報告上傳到音樂教室的電腦，老師在檢視時認為，這PPT檔案裡面，最後第6環節在講南北管、牽亡魂音樂，老師認為這並不是第九單元介紹到的，老師就跟同學說，這些PPT頁面要刪除。」

校方表示，「老師在事前跟同學們宣布報告規範內，有跟同學講清楚，每組分工、頁數、要附上的音樂有幾首，都必須要明確界定，但因為音樂老師認為，必須要搭配目前上課進度，老師就認為這並非課本上內容，因此跟學生說應該要刪除。刪除之後這組學生本來準備了30-40分鐘的報告，但因為被刪除了，所以只剩下10幾分鐘，而同學上台報告後，因為報告被刪除部分，只講了10幾分鐘，還剩下20幾分鐘，學生不知道怎麼辦，於是就開始念課文，念課文當下，音樂老師情緒開始無法控制，也就進入到各界看到的在網路上瘋傳的3分多鐘影片的畫面。」