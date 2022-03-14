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快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

記者蘇晏男／台北報導

針對14日上午空軍1架幻象2000墜海原因，空軍司令部下午指出，駕駛是在訓練返航過程中，於無線電回報機械故障，隨後不久彈射跳傘逃生。

中校飛官黃重凱上午駕駛1架幻象2000單座機自台東志航基地起飛，11時25分在台東外海光點消失，所幸黃跳傘逃生後，被國軍派員搜救的黑鷹直升機救起，人員平安、意識清楚，送往台東馬偕醫院醫治。

空軍司令部下午召開記者會說明。針對意外原因，空軍司令部督察長柳惠千指出，空軍第二聯隊一架幻象2000，機尾號碼2017，今早10時08分於志航基地起飛，執行例行戰訓任務。11時05分在訓練返場過程中，無線電回報機械故障；在11時20分在志航基地南面10浬的海上彈射跳傘。

針對確切故障原因，柳惠千說，飛機確實有機械上的故障，但原因還需要詳查，不管藉由人員的描述、飛機後須打撈的情況才能真正界定哪個系統故障，但可以確定在反場過程中，有呼叫故障，且採直線返場方式盡快返場；但在發路機無法維持飛行姿勢，動力不足以保持安全情況下，所以決定跳傘，是有做好充分準備，並在最短時間內獲救，也無其他明顯外傷。

柳惠千補充，當時黃重凱跳傘高度是2000呎，而幻象建議的跳傘高度是2000呎以上，所以黃跳傘的時機是正確的，完全把握了時機。柳也肯定黃，這次機械故障跳傘，不管是在跳傘決心的下達，還是跳傘前的準備動作，黃都做了最好的示範。

在搜救情況上，柳惠千表示，國軍立即派遣進駐志航基地的UH60M黑鷹直升機起飛，在11時53分目視到人員，11時56分執行吊掛作業，救起後經初判意識清楚，12時10分飛機降落志航基地，12時18分轉送馬偕醫院觀察。

柳惠千說，黃重凱是空軍官校95年班，隸屬於第二聯隊新竹基地，飛行總時數達1435.05小時，是一名資深的飛行教官，而在幻象2000飛行時術達1125.40小時。家庭狀況上，黃重凱住在新竹市，已婚，有2個女兒。

天氣情況方面，柳惠千指出，上午10時到12時吹北北東風，風速落在在2至5海浬，能見度是4000公尺，且在2000呎有雲層，但不影響飛行操作跟飛行目視情況，完全符合訓練標準。

失事幻象2000的機務情況部分，柳惠千表示，該機出廠時間是1998年2月26日，上次週檢是在2021年9月29日出廠，迄今飛行均無異常。

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