捕獸鋏威力驚人　毛小孩4肢殘缺淪亡魂！嘉縣籲「禁用山豬吊」

記者翁伊森／嘉義報導

近年動物因捕獸鋏與山豬吊受傷甚至死亡案件頻傳，為避免動物受害，嘉義縣政府特於去年3月首推「獸鋏淨空嘉園專案」，截至14日共查獲捕獸鋏與山豬吊248具，皆為家畜疾病防治所緊急救援之中鋏動物與查辦案件所沒入，亦有民眾配合專案主動繳交。

▲嘉義縣推獸鋏淨空專案成果驚人。（圖／記者翁伊森攝）

縣長翁章梁特別前往家畜所視察成果，並實際以白蘿蔔、大黃瓜等測試捕獸鋏威力，觸發捕獸夾瞬間，蘿蔔與黃瓜應聲斷裂，殺傷力驚人；翁章梁強調，所有的獸鋏都是非法的！中央公告禁用山豬吊與捕獸鋏，至今沒准許過任何獸鋏的製造、販賣、陳列或輸出入，因此市面上所存在獸鋏都是不合法，因此特別呼籲民眾若發現獸鋏，請立即向家畜所通報，共同維護友善動物環境！

嘉義縣目前尚查無五金行販售新製造捕獸鋏，然為積極找出那些民眾「庫存」或「很久以前購買」仍可能遭使用而持續殘害動物的獸鋏，特於去年執行「獸鋏淨空嘉園專案」，密切與山友、民眾與動保人士等民間力量共同合作，才能在短期間查獲如此驚人之數量。

▲翁章梁呼籲民眾發現獸鋏立即通報家畜所 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣積極查辦並依法嚴懲，目前已有2案移送法辦，去年更主動搜山搜查出高達16只山豬吊，海區一次沒入170支捕獸鋏，為更減少動物遭傷害，嘉義縣推動「獸鋏淨空嘉園專案」，只要民眾發現捕獸鋏或山豬吊時，可先拍照、錄影與定位，再撥打家畜所救援專線0932-525-995，家畜所將即刻派員前往處置，另如主動繳交捕獸鋏或山豬吊者，即可兌換宣導品。

家畜所表示，根據嘉義縣110年至111年2月底動物緊急救援案件統計約430件，因捕獸鋏或山豬吊受傷犬貓約113隻(約佔2成6)，很多救援回來的犬貓皆斷肢、血肉模糊，甚至發黑長蛆，甚至爛到只剩骨頭或腳掌搖搖欲墜，只剩皮肉相連，讓人怵目驚心，雖經家畜所獸醫師積極醫療，很多仍面臨截肢命運，然而受傷動物不只犬貓，野生動物亦可能遭害，近年更屢傳台灣黑熊、石虎、黃喉貂..等野生動物中鋏受傷甚至遭活活餓死。

家畜所說明，依動物保護法(動保法)規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰1萬5000元至7萬5000元，如造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金，但如造成保育類野生動物死亡，依野保法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。