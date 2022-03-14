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大陸 大陸焦點 特派現場

Omicron破防「17省市中招」　張文宏認「與病毒共存」時機未至

▲新冠肺炎,上海,封控,鐵鍊鎖門,居民。（圖／CFP）

▲上海部分封控住宅區用鐵鍊鎖門，物資僅能透過志願者送到門口。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸及香港新冠肺炎疫情蔓延，除香港本輪已致3500人死亡，大陸境內也有17省市出現Omicron傳播現象，確診人數持續升高。對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，對於未來抗疫，我們應該有很清晰的思路，而不是整天在爭論是清零還是共存，「繼續採取社會面清零策略是非常重要的，但這並不意味著我們會持久性地採取封城和全檢測的策略。」

▲新冠肺炎,上海,封控,鐵鍊鎖門,居民。（圖／CFP）

▲上海疫情封控區拉起警戒線禁止出入。（圖／CFP）

張文宏表示，短期內出現了大量的病例，全國各地難免顯得有些慌亂，上海也不例外。上海的精準防控在這次Omicron BA.2傳播之際，由於發生突然，啓動晚，病毒快，目前仍處於與病毒的併跑階段，感到非常吃力。

張文宏與香港大學病毒專家討論後認為，病毒毒性明顯降低，「不打疫苗不一定有事，但是有事的絕大多數都是沒有打過疫苗的；由於奧密克戎（Omicron，下同）已經變得很溫和，在實現了廣泛接種和自然感染率的國家，新冠病毒現在可能甚至沒有流感那麼致命。」

張文宏指出，這些都不是我們躺平的理由，對於未來抗疫，應該有很清晰的思路，而不是整天在爭論是清零還是共存，「通過最近全國各地的疫情應對情況看，無論是在心理上還是社會資源的配置上，還沒有做好應對大量病例同時出現的準備。現在全面開放一定會出現醫療資源擠兌，造成難以預計的過度死亡。」

對於大陸社會上逐漸傳出「與病毒共存」的「躺平」策略，張文宏強調，近期我國繼續採取社會面清零策略，將傳播極快的Omicron第五波疫情壓制在完全可控的水平是非常重要的，「但這並不意味著我們會持久性地採取封城和全檢測的策略。」

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