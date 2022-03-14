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510萬人還沒打第三劑　專家：5月群體免疫將只剩五成

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心13日公布新增5例本土確診，分別為台南市4例、台北市1例。而我國目前第三劑追加劑接種率為46.30％，估計還有510萬人尚未接種；台大公衛學院教授陳秀熙認為，國人接種第三劑的速度還是太慢，若民眾只打兩劑，到了5月群體免疫恐怕只剩下五成。

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲國內還有510萬人符合接種第三劑資格但尚未施打。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心13日公布新增5例本土確診，1例在台北市，是雙北不明感染鏈的同住家人；另外4例在台南市，都跟遊覽車旅遊團和就醫接觸相關（案21392～21394、案21422），其中案21393是3月初和案21262在共同就醫場域接觸，為擴大匡列採檢陽性個案，Ct值32.6，研判應該是感染尾聲；案21394是案21297同公司職場同事，是職場匡列採檢陽性，3月11日開始有症狀。

由於國際疫情尚未趨緩，隨著台灣邊境逐步開放，群體免疫也成為下一波防疫戰的關鍵之一。根據疾管署統計，截至11日為止，我國新冠肺炎疫苗累計已接種4847萬509人次，包含AZ接種1520萬9117人次、Moderna接種1576萬4320人次、高端接種210萬3192人次、BNT接種1539萬3880人次；疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.17％、第二劑77.56％、基礎加強劑接種率0.82％、追加劑接種率46.30％。

▲桃園機場第二航廈傳出停電，旅客須用人工方式，用磅秤來秤行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民眾若希望5月能解封邊境，就要提升第三劑接種率。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

台大公衛學院教授陳秀熙13日接受媒體聯訪時表示，國人接種第三劑的速度太慢，去年10月起雖然展開大規模接種，但大多數人都是施打第二劑，若這些人不願意施打第三劑，到時恐怕會一口氣出現大量保護力失效的群體，預估今年5月中旬台灣群體免疫力會降到只剩下五成。

陳秀熙提醒，今年初桃園機場群聚事件就是較早接種第二劑疫苗的機場人員保護力不足，進而出現一連串本土病例，若國人期盼5月後可以進一步解封邊境，就要提升第三劑施打率，否則可能會影響到開放時程。指揮中心發言人莊人祥也表示，雖然全台符合接種第三劑資格的人已有七成完成接種，但還有三成民眾尚未接種，預估有510萬人。

至於施打第三劑能否對抗Omicron等變異株，目前有國際研究證實，打三劑疫苗且感染Omicron後，產生的抗體可以對抗變異株。對此，指揮官陳時中表示，「的確是有這樣的看法，認為有雙重抵抗力，但在三劑突破性感染仍多，還需要好好觀察。」

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