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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新冠感染者新增「1337＋788」例　首批自我檢測試劑電商開賣

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

▲吉林長春民眾在風雪中排隊等待核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（14）日公佈，3月13日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例1437例。其中，本土病例1337例，分布於吉林、上海等17個省市，以吉林的895例為最多；本土無症狀感染者共788例，河北162人為最多，廣東東莞則出現140起病例，當地政府直接宣布全城封閉式管理。

▲深圳疫情,深圳,核酸檢測,公園,封閉。（圖／CFP）

▲深圳受香港疫情影響，出現部分密接者二度傳播的情況。（圖／CFP）

本土新增方面，確診者分布在（吉林895例）、山東（92例）、廣東（79例）、陝西（60例）、河北（51例）、上海（41例）、天津（40例）、江蘇（16例）、甘肅（12例）、福建（10例）、遼寧（9例）、黑龍江（7例）、北京（6例）、浙江（6例）、重慶（6例）、雲南（4例）及廣西（3例）。

788名本土無症狀感染者分布情況為，河北（162例）、廣東（151例）、吉林（131例）、上海（128例）、山東（97例）、雲南（35例）、江蘇（23例）、甘肅（15例）、廣西（14例）、天津（12例）、黑龍江（10例）、江西（4例）、北京（2例）、浙江（2例）、安徽（1例）及重慶（1例）。

對於新冠疫情在大陸境內捲土重來，擴散至17個省市，大陸國家藥監局也發出通告，首批5款新冠自我檢測試劑產品（南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物）正式上市，多家電商平台已陸續準備上架，連鎖藥局老百姓大藥房也將於上海、湖南、江蘇等12個省市的門市率先進行實體銷售。
 

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