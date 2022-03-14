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青少年打第三劑下週四拍板　2族群首選仍是BNT

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將於24日（下週四）召開專家會議，新冠疫苗接種年齡可能下修至5至11歲。到時是否會開放BNT和莫德納兩款mRNA疫苗，據傳聞，目前12至17歲青少年、5至11歲兒童兩族群的首選仍是BNT。

▲苗栗縣22日起開始展開校原施打BNT疫苗，23日共有510名學生請疫苗假在家休息。（圖／記者黃孟珍攝）

▲青少年族群是否要施打第三劑，國內專家仍有許多不同意見。（資料照／記者黃孟珍攝）

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由於近期國內本土疫情波及多名國小、幼兒園學童，中央流行疫情指揮中心11日證實，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組24日將召開會議，討論包含12至17歲青少年的第三劑追加劑，以及5至11歲基礎劑，對於11歲以下兒童的部分，BNT、莫德納兩款mRNA疫苗都會列入討論。

根據《中時新聞網》報導，考量到莫德納副作用較大，加上以色列、美國青少年接種人數最多，且兩國皆以BNT為主，我國12至17歲青少年、5至11歲兒童兩族群的首選，應該還是BNT；疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬提到，18歲以下族群是否該接種疫苗，我國專家難有共識，因為感染者少，也無法直接參考國外數據，無奈青少年疫苗抗體力價的確消退較快，台灣社區也還有潛在感染者，所以必須對此進行討論。

指揮中心發言人莊人祥表示，我國符合接種第三劑資格的人已有七成完成接種，但還有510萬人尚未完成；此外，他也提到，校園第2劑BNT疫苗接種從去年12月開始實施至今，相信學生族群施打完兩劑的保護力還是足夠的，請各界不用過度擔心。

▲彰化有國中生打BNT疫苗出現左肢無力。（圖／ETtoday資料照，與本案無關）

▲BNT副作用較小，被認為是比較適合青少年族群的疫苗。（圖／ETtoday資料照）

根據疾管署統計，截至11日為止，我國新冠肺炎疫苗累計已接種4847萬509人次，包含AZ接種1520萬9117人次、Moderna接種1576萬4320人次、高端接種210萬3192人次、BNT接種1539萬3880人次；疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.17％、第二劑77.56％、基礎加強劑接種率0.82％、追加劑接種率46.30％。

台大公衛學院教授陳秀熙提醒，國人接種第三劑的速度還是太慢，若民眾只打兩劑，到了5月群體免疫恐怕只剩下五成，要是不趕快提升接種率，到時恐怕無法如願進一步解封邊境。

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